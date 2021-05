Faschistin im Aufwind

imago images/PanoramiC Faschistenführerin Le Pen bei einer Rede in der Nationalversammlung (Paris, 1.4.2021)

Ein Jahr vor der nächsten französischen Präsidentschaftswahl zeichnen Umfrageresultate aller seriösen demoskopischen Institute des Landes ein ziemlich klares Bild: die Linke zerstritten, zersplittert und chancenlos. Das rechte Lager reduziert auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marine Le Pen, Führerin des faschistischen Rassemblement National (RN), und den Amtsinhaber Emmanuel Macron. Wahlforscher sehen Macron bei 23 bis 27 Prozent, Le Pen liegt mit 25 bis 28 Prozent meist knapp vor ihm. Der Präsident, der nicht mehr – wie noch 2017 – auf ein Programm und die Anziehungskraft seiner von ihm selbst gegründeten Partei La République en Marche (LREM) setzt, sondern ausschließlich auf seine Person, vertraut auf eine inzwischen jahrzehntealte Erfahrung: Die faschistische Rechte, mochte sie von ­Jean-Marie Le Pen geführt sein oder danach von seiner Tochter Marine, erreichte zwar die zweite Tour, gewinnen aber konnte sie nie.

Linke profitiert nicht

Macron, der sich vor vier Jahren mit dem Wahlspruch »Weder links noch rechts« um die Präsidentschaft beworben und damit die alte Konstellation des Zwei-Parteien-Systems aufgebrochen hatte, stellte sich schnell als der neue Champion des Finanzkapitals heraus. Seine Wirtschafts- und Geldpolitik folgte der streng neoliberalen Gesellschaftstheorie des »Teilens und Herrschens« – es galt, Staatliches zu privatisieren, die Arbeiter von den Gewerkschaften zu trennen und dem Kapital das Feld zu bestellen. Ein Konzept, das sich auch nicht änderte, als die Covidseuche über Frankreich und die Welt hereinbrach und das Unvermögen des ehemaligen Bankers Macron bloßlegte, die Bekämpfung einer Viruspandemie als zutiefst soziales und nicht als finanzielles Problem zu erkennen.

Die französische Linke profitierte nicht. Sie hätte am Montag mächtig in Erinnerungen schwelgen können. Vor 40 Jahren, am 10. Mai 1981, hatte der bis heute als Held des Parti Socialiste (PS) verehrte François Mitterrand die Präsidentschaftswahl gewonnen. Gut einen Monat später, am 21. Juni 1981, landete die »Liste Mitterrand« bei den Parlamentswahlen den zweiten Coup: PS und Kommunisten (PCF), Arm in Arm marschierend, sicherten sich mit 52,13 Prozent der Stimmen gemeinsam die Mehrheit in der Nationalversammlung, die politische Rechte musste zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Landes die Macht abgeben. Kein Grund zum Feiern für die sozialdemokratisierten Erben des vor 25 Jahren verstorbenen Patriarchen, noch weniger für die Kommunisten, die mit zwei Ministern in Mitterrands Regierung saßen – und sich von dieser Umarmung nie wieder erholten.

Am vergangenen Wochenende bestätigten die PCF-Mitglieder in einer Urabstimmung, was das Präsidium bereits vor einem Monat beschlossen hatten: Ihr Nationalsekretär Fabien Roussel soll als Kandidat antreten, in den Umfragen liegt er aktuell bei zwei bis drei Prozent. Der Kamerad Jean-Luc Mélenchon, Zugpferd seiner Formation La France Insoumise (LFI), den früher auch die Kommunisten unterstützten, verlor gegenüber 2017 noch einmal sechs bis sieben Punkte des allgemeinen Wohlwollens und wird von den Wahlforschern bei zehn bis elf Prozent gelistet. Nur noch Vergangenheit sind für den PS Ergebnisse wie zu Mitterrands Zeiten. Selbst die populäre Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, eine mögliche Kandidatin, kommt derzeit über ein einstelliges Ergebnis von sieben bis acht Prozent nicht hinaus.

Konservative kandidatenlos

Nicht viel besser geht es der bürgerlichen Rechten. Die vom früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy unter dem Namen Les Républicains (LR) als Neugründung verkaufte, in Wirklichkeit weitgehend unveränderte Interessenvertretung der Katholiken, Wirtschaftskapitäne und der gehobenen Kulturbourgeoisie kennt bisher nicht einmal ihren Kandidaten. Die meisten Chancen werden Sarkozys ehemaligem Arbeitsminister Xavier Bertrand mit derzeit zwischen 15 und 18 Prozent eingeräumt. Bertrand, der im Januar 2016 bei der Regionalwahl im nördlichen Haute-de-France immerhin Marine Le Pen besiegte und 2017 seine Partei LR verließ, war damals der Wunschkandidat des frisch gewählten Staatschefs Macron für den Posten des Premierministers.