Italien mit Geflüchteten allein gelassen

Mauro Buccarello/REUTERS Flüchtlinge in einem Rettungsboot vor der italienischen Insel Lampedusa (9.5.2021)

Die humanitäre Lage spitzt sich zu – und trotzdem: Deutschland und die anderen EU-Staaten haben Italien bislang nicht angeboten, Geflüchtete von der Mittelmeerinsel Lampedusa aufzunehmen. Es habe dafür keine Angebote der EU-Länder gegeben, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte die EU-Länder am Vortag aufgerufen, Italien zu helfen. Hilfsorganisationen hatten zuletzt gemeldet, dass es steigende Zahlen an Menschen gebe, die sich von Afrika aus auf die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa begeben. Nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation »Sea Watch« erreichten innerhalb weniger Tage über 2.000 Flüchtende Lampedusa. 700 weitere Bootsflüchtlinge seien abgefangen und zurück nach Libyen gezwungen worden.

Der sizilianische Regionalpräsident Sebastiano Musumeci sprach von einem »menschlichen Drama der Migranten im Mittelmeerraum«, das ungelöst sei. Jeder wisse, dass in den kommenden Wochen viele Menschen auf dem Meer sterben würden. »Aber niemand rührt einen Finger, weder in Rom noch in Brüssel«, schrieb er am Montag auf Facebook. Nach UN-Angaben starben in diesem Jahr bereits mindestens 616 Menschen im Mittelmeer.

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi rief am Montag die EU-Staaten auf, die seit Jahren feststeckende Änderung des EU-Asylsystems endlich zum Abschluss zu bringen. »Europa braucht einen berechenbaren Mechanismus, um mit diesen Angelegenheiten umzugehen.«

Die EU-Staaten streiten seit 2015 über die »Asylreform«. Die EU-Kommission hatte im vergangenen September einen neuen Vorschlag unterbreitet, der eine Verschärfung vorsieht. Demnach sollen Asylverfahren beschleunigt und direkt an den Außengrenzen stattfinden, Abschiebungen schneller vollzogen werden. Dennoch brachten die Pläne bislang keinen Durchbruch. Osteuropäische Länder wie Ungarn lehnen den Vorschlag ab, weil er Quoten für die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU enthält. (AFP/dpa/jW)