Nichts als warme Worte

Christoph Schmidt/dpa Wer macht sich stark für die Pflege? Die Bundesregierung ist es nicht. Protest von Pflegekräften am 11. Mai in Stuttgart bei der 24-Stunden-Mahnwache »Walk of Care«

Pünktlich zum internationalen »Tag der Pflege« an diesem Mittwoch veröffentlichte das Statistische Bundesamt eine Erfolgsmeldung: Die Bruttoverdienste von Fachkräften in Krankenhäusern und Heimen waren im Jahr 2020 rund ein Drittel höher als 2010, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Behörde. Damit seien die Einkommen in Kliniken, Pflege- und Altenheimen in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als in der Gesamtwirtschaft. Im Bereich produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen etwa lag der Anstieg bei 21,2 Prozent.

Aber der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, erklärte am Dienstag: »2020 sank das durchschnittliche Einkommen in der Gesamtwirtschaft durch Kurzarbeit erheblich ab, damit steigen die Löhne zwar statistisch, faktisch hat sich kaum etwas verändert.« Und tatsächlich hatten die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste von Fachkräften in Pflegeheimen (2019: 3.203 Euro) und Altenheimen (2019: 3.116 Euro) in den Vorjahren stets unter denen in der Gesamtwirtschaft (2019: 3.327 Euro) gelegen.

Matthias Gruß, Sekretär der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), machte am Dienstag im Gespräch mit jW auf das »dramatisch niedrige Ausgangsniveau« gerade in der Altenpflege aufmerksam. Der prozentuale Anstieg sei wesentlich mit der Einführung des Pflegemindestlohns im Jahr 2010 zu erklären. Und selbst dieser sei viel zu niedrig. Hinzu kämen sehr große regionale Unterschiede sowie solche zwischen tarifgebundenen und tariflosen Pflegeeinrichtungen. Die Bezahlungsdifferenz in einer baden-württembergischen Einrichtung, in der der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) gilt, und einer tariflosen in Sachsen-Anhalt könne »im schlimmsten Falle 1.500 Euro« betragen.

Eine weitere Jubelmeldung des Tages verpufft bei genauerer Betrachtung: »Die Zahl der Pflegekräfte in den Krankenhäusern ist letztes Jahr deutlich gestiegen«, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag. Laut Auswertung der Bundesagentur für Arbeit arbeiteten vergangenen Oktober 18.500 Pflegerinnen und Pfleger mehr in den Kliniken als im Vorjahresmonat. Die Zahl relativiert sich, wenn man bedenkt, dass in der Gesundheits- und Altenpflege insgesamt 1,77 Millionen Beschäftigte gemeldet sind.

Dabei würden Zehntausende Pflegekräfte in ihren Beruf zurückkehren, wenn die kräftezehrenden Arbeitsbedingungen sich verbesserten. Laut einer Studie im Auftrag der Arbeitnehmerkammer Bremen von Februar schließen nur 12,5 Prozent der insgesamt 1.000 befragten Berufsaussteiger aus, in ihren alten Beruf zurückzukehren. Außerdem wären mehr als zwei Drittel der Teilzeitkräfte bereit, ihre Arbeitszeit aufzustocken. Allein dadurch könnten so deutschlandweit zwischen 92.000 und 170.000 Pflegestellen besetzt werden.

Die Beschäftigten haben es »satt, mit leeren Versprechungen hingehalten zu werden«, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied des Verdi-Bundesvorstands, am Dienstag. Doch auch zum Ende seiner Amtszeit weigere sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), »längst überfällige verbindliche und bedarfsgerechte Personalvorgaben auf den Weg zu bringen«. Für den »Tag der Pflege« hat die Gewerkschaft bundesweit zu Protesten aufgerufen. Die größte Kundgebung wird in Berlin erwartet.