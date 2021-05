Lesung des Gedichts von Rolf Becker im Rahmen der Erich-Fried-Gala »Rettung der Welt vor der Wirklichkeit« anlässlich des 100. Geburtstages am 8. Mai 2021 in der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt in Berlin. Mitschnitt als Video unter www.jungewelt.de/artikel/402237.html

Die Bundesregierung will der Presse- und Meinungsfreiheit ans Leder und greift die Tageszeitung junge Welt an – deshalb 1.000 Abos jetzt: www.jungewelt.de/abo

Erich Fried, »Verstandsaufnahme«, aus: Gesammelte Werke. Gedichte und Prosa. Hrsg. Volker Kaukoreit und Klaus Wagenbach, © Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1993, 2006