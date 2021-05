Brösel und Krümel

NggSuedwest Protest vor Backstube: NGG-Mitglieder wollen mehr Gehalt und Tarifvertrag durchsetzen (Reutlingen, 8.5.2021)

Es ist ein Novum. Warnstreiks in Filialen der K & U Bäckerei GmbH. Bereits zuvor protestierten Beschäftigte und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) mittels Kundgebungen gegen die drohende Zerschlagung des Filialnetzes – vor allem im Südwesten der Republik. Im Februar hatte der Gesamtbetriebsrat auf solche etwaigen Pläne der Unternehmensführung hingewiesen.

Nun wird der Druck erhöht. An sieben Standorten legten Kolleginnen und Kollegen am Sonnabend für zwei bis drei Stunden die Arbeit nieder. In Reutlingen an der Schwäbischen Alb, in Überlingen am Bodensee und in Nauheim südwestlich von Frankfurt am Main etwa. »Wir haben die Betriebe komplett lahmgelegt«, so Alexander Münchow, NGG-Landesbezirkssekretär in Baden-Württemberg, am Montag im jW-Gespräch. Die Aktionen vor dem verkaufsstarken Muttertag sollten ökonomisch schmerzen, sagte er weiter.

Der Backwarenfilialist K & U aus dem südbadischen Offenburg ist hierzulande der größte und eine 100prozentige Tochter der Edeka Südwest mit rund 3.500 Beschäftigten. Von den Schließungsplänen betroffen ist gleichfalls die K & U-Tochter Bäckerhaus Ecker im Saarland mit 450 Beschäftigten. Die traditionsreiche K & U Bäckerei, 1919 gegründet, ist vorrangig in Edeka-Filialen vertreten. Was sieht der »Umbau« vor? Die Muttergesellschaft Edeka Südwest bietet die Bäckereifilialen den Edeka-Einzelhändlern zur Übernahme an, ansonsten werden sie geschlossen. Das bedeutet also Jobverlust oder bisherige Beschäftigung zu dann aber in der Regel schlechteren Konditionen. Denn zahlreiche Einzelhändler seien nicht tarifgebunden, oftmals gebe es auch keinen Betriebsrat, erläuterte Münchow.

In einem internen, am Montag verbreiteten Mitarbeiterschreiben der K & U Bäckerei, das jW vorliegt, steht: Die Verkaufsstellen seien seit vielen Jahren defizitär, deshalb habe die Geschäftsleitung 2019 damit begonnen, »Verkaufsstellen an interessierte selbständige Kaufleute des Edeka-Südwest-Verbunds zu übergeben, die diese anschließend als Abteilung im Rahmen ihres Einzelhandelsangebots betreiben und das Sortiment an Backwaren eigenständig zusammenstellen.« Mit dieser »Neuausrichtung« würden »negative Auswirkungen« für die Arbeitsplätze der Beschäftigten abgewendet, behaupten in dem Schreiben unisono Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter.

NggSuedwest Umsatzloch dank Arbeitsausstand: Über Stunden gingen keine Backwaren über die Theke (Reutlingen, 8.5.2021)

Von warmen Worten werde sich die Belegschaft nicht beeindrucken lassen, weiß NGGler Münchow. »Alle hier sind stinksauer, und nicht zu vergessen, kampfbereit.« Der Auftakt der Warnstreiks habe zudem ein Vorurteil widerlegt: Die überwiegend im Verkauf beschäftigten Frauen organisieren sich gewerkschaftlich und protestieren. »Aus Angst ist längst Wut geworden«, betonte Münchow.

Der Konflikt enthält extra Zündstoff. Aktuell findet die Entgelttarifrunde mit der Kapitalseite statt. Die NGG-Tarifkommission fordert ein Lohnplus von fünf Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Geht es nach den Unternehmern, sollen die Beschäftigten in den K & U-Filialen mit einer einprozentigen Entgelterhöhung rückwirkend zum 1. April 2021 und weiteren 1,2 Prozent ab 1. April 2022 abgespeist werden. »Das ist jämmerlich«, empörte sich Jessica Tatti, Bundestagsabgeordnete aus Reutlingen und Sprecherin für Arbeit 4.0 der Fraktion Die Linke, am Montag gegenüber jW. Das Angebot liege unterhalb der Inflationsrate »und bedeutet einen Reallohnverlust«, noch dazu bei Gehältern, die nur knapp oberhalb des Mindestlohns liegen.

Zwei Tarifgespräche verliefen bis dato ergebnislos. Einen Nachfolgetermin gibt es nicht, bestätigte Münchow, unverständlich findet er: »Edeka hat zuletzt die Umsatzentwicklung für 2020 um 5,3 Milliarden auf 61 Milliarden Euro steigern können.« Gleichzeitig bei den Beschäftigten »sparen« zu wollen, das sei schamlos. Der sogenannte Sozialpartner, der Verband Deutscher Großbäckereien, ließ eine jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Dessen ungeachtet, die NGGler wirken zuversichtlich. Die Belegschaft stehe hinter den Forderungen, ist sich Münchow sicher. »Falls sich der Arbeitgeber nicht bewegen sollte, werden wir unsere Arbeitskampfmaßnahmen ausweiten.«