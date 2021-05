Bereit zum Regieren

Kay Nietfeld/dpa Wollen nicht mehr auf den Regierungswechsel warten: Janine Wissler und Dietmar Bartsch am Montag in Berlin

Die Linke will es wissen: Mit der Vorstellung der beiden Spitzenkandidaten läutete die Partei am Montag die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes ein. Gegen Mittag traten Janine Wissler und Dietmar Bartsch in einer hippen Eventlocation im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg auf. Das Bühnenbild wurde durch ein großes rotes Transparent bestimmt, auf dem mit violetten Lettern »Jetzt!« geschrieben stand. Zum etwas gewagten farblichen Kontrast passte das zumeist in Schwarzweiß gehaltene Imagefilmchen mit der Botschaft »Wir brauchen dich«, das zu Beginn der Veranstaltung gezeigt wurde, die auch per Livestream im Internet verfolgt werden konnte. Die Choreographie sollte offensichtlich vermitteln, dass hier eine moderne Partei die Zeichen der Zeit erkannt hat.

Dass die Wahl auf die im Februar gekürte Parteikovorsitzende Wissler und Bartsch, der die Bundestagsfraktion seit 2015 als einer von zwei Vorsitzenden leitet, fallen würde, war keine Überraschung. Auch die Reden der beiden mit fast 87 Prozent Zustimmung vom Parteivorstand Auserkorenen waren inhaltlich erwartbar. Bartsch nannte es eine Ehre, seine Partei als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen zu können. Den Job hatte er bereits vor vier Jahren, damals noch an der Seite von Sahra Wagenknecht. Die Linke, so Bartsch, sei die »Anwältin der wahren Leistungsträger« in dieser Gesellschaft. Beispielhaft nannte er die Kassiererin und die Krankenschwester, denen die Kosten für die Bewältigung der Coronakrise nicht aufgebürdet werden dürften. Es brauche in diesem Land »grundlegende Veränderungen«, und dafür brauche es wiederum Die Linke. Denn diese sei »nicht die Partei der Stellschrauben«.

Laut Bartsch sei es das erklärte Ziel, bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Das hatte Die Linke zuletzt 2009 geschafft, damals waren es 11,9 Prozent der Stimmen. 2017 waren es 9,2 Prozent. Laut verschiedenen Umfragen bewegt sich die Partei derzeit zwischen sechs und acht Prozent.

Die Rede von Janine Wissler, die nach Bartsch das Wort ergriff, wirkte kraftvoller. Sie sprach mit rund elf Minuten etwa anderthalbmal so lang wie der Fraktionskovorsitzende und nannte mit der Mietenentwicklung, Abrüstung oder strukturellem Rassismus Themen, die in der ersten Rede fehlten. Gleich zu Beginn wandte sich Wissler direkt an die Mitglieder und stimmte sie auf einen kämpferischen Wahlkampf ein. Die Linke wolle die Prämissen der Politik ändern und kein »Zurück zum kapitalistischen Normalzustand vor Corona«. Ihre Partei stehe an der Seite von Gewerkschaften und Protestbewegungen wie »Fridays for Future« oder »Black Lives Matter«.

Auch bei dieser Veranstaltung ging es um die Frage einer möglichen Regierungsbeteiligung im Bund, konkret um eine Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Zuletzt hatten hochrangige Vertreter beider Parteien auf Nachfrage bürgerlicher Medien wieder vermehrt die »Regierungsfähigkeit« der Linkspartei angezweifelt. Auf jW-Nachfrage, wie Wissler und Bartsch die Arbeit von Grünen und Sozialdemokraten bewerten, betonten beide, es müsse bei diesen Fragen um Inhalte gehen. Wer sich Klimaschutz oder »Respekt« auf die Fahnen schreibe, aber mit der Union koaliere oder dies nicht ausschließe, sei nicht glaubwürdig.

Eine klare Absage an eine Koalition mit SPD und Grünen gab es einmal mehr nicht, im Gegenteil. Wenn es nach der Bundestagswahl eine entsprechende Mehrheit gebe, stünden alle drei Parteien in der Verantwortung, sagte Wissler. In dieser Frage scheinen die Unterschiede zur zweiten Koparteichefin und erklärten Befürworterin einer Regierungsbeteiligung, Susanne Hennig-Wellsow, nur marginal zu sein. Am Montag morgen sagte sie dem RBB-Inforadio, ihre Partei müsse im Bund mitregieren, »damit wir tatsächlich die Veränderung im Land erzielen, die wir brauchen«. Der Auftriff Hennig-Wellsows bei der Verkündung der Spitzenkandidaten wirkte entgegen ihren großen Zielen etwas holprig. Sie las fast durchgängig vom Zettel ab und formulierte, ihre Partei habe einen »utopischen Überschuss«, da sie an ein »anderes Morgen« denke. Auch eher unglücklich war der Auftritt von Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali, die ihren Kollegen Bartsch anpries und witzelte, Die Linke schicke »einen unserer Größten« in den Bundestagswahlkampf. Dessen Körperlänge liegt bei über 1,90 Metern.