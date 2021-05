Polizei stürmt Tempelberg

Ammar Awad/Reuters Israelische Polizisten verfolgen Demonstranten vor dem Felsendom (10.5.2021)

Bei schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Einsatzkräften und Palästinensern auf dem Tempelberg in der Altstadt von Ostjerusalem sind am Montag Hunderte Menschen verletzt worden. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Polizisten vor und in der Al-Aksa-Moschee Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Protestierende einsetzten. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes wurden dabei 305 Menschen verletzt, sieben von ihnen lebensgefährlich. Knapp 290 Menschen seien in Krankenhäusern behandelt worden.

Die Angriffe von seiten der Polizei ereigneten sich wenige Stunden vor einem geplanten Marsch von ultrarechten Juden zur Erinnerung an die israelische Besetzung von Ostjerusalem. Israel feierte am Montag mit dem sogenannten Jerusalem-Tag die Eroberung des arabischen Ostteils der Stadt, einschließlich der Altstadt, während des Sechstagekrieges von 1967.

Der palästinensische Minister für zivile Angelegenheiten, Hussein Al-Scheich, kritisierte die Erstürmung des Tempelberg-Geländes durch die israelischen Polizisten. Die palästinensische Führung halte sich alle Optionen offen, um darauf zu reagieren. Alle sechs arabischen Länder, die diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten – Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und Sudan –, verurteilten das israelische Vorgehen. Jordaniens Außenministerium erklärte, es habe Israels Geschäftsträger in dem Land einbestellt. Die Türkei forderte ein Ende der Angriffe. »Israel muss aufhören, Palästinenser in Jerusalem anzugreifen«, erklärte Regierungssprecher Ibrahim Kalin am Montag via Twitter und wies die Verantwortung für die Gewalt den israelischen Behörden zu. Er forderte die »internationale Gemeinschaft« auf, gegen die »israelische Aggression gegen unbewaffnete Zivilisten in ihrem eigenen Land« vorzugehen.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte Israel nach Angaben eines Sprechers auf, »maximale Zurückhaltung« zu üben. Einem Bericht der Zeitung Times of Israel zufolge wird sich der UN-Sicherheitsrat mit der Situation in Jerusalem befassen. Die Bundesregierung rief unterdessen alle Beteiligten zu »Augenmaß« und »Zurückhaltung« auf. »Wir fordern beide Seiten auf, jetzt dringend einen Beitrag zu leisten, um die Situation zu deeskalieren«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Bereits am Wochenende waren bei Angriffen israelischer Einsatzkräfte auf Palästinenser Hunderte Menschen verletzt worden. Anlass für die Gewalt waren Proteste gegen die drohende Zwangsräumung von vier palästinensischen Familien, die aus insgesamt 40 Personen bestehen, aus ihren von jüdischen Israelis beanspruchten Wohnungen im Viertel Scheich Dscharrah. Ein für Montag geplanter Gerichtstermin zu den Zwangsräumungen war angesichts der jüngsten Ereignisse verschoben worden. (AFP/dpa/jW)