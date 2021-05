Erich Fried 100

Mit einer hochkarätig besetzten Veranstaltung erinnern das Kulturmagazin Melodie & Rhythmus und die Tageszeitung junge Welt am Sonnabend, dem 8. Mai, an den scharfsinnigen Gesellschaftskritiker und großartigen dialektischen Denker Erich Fried. Eröffnet wird der Reigen anlässlich des 100. Geburtstags des Dichters mit Dokumentarfilmen mit und über Erich Fried. Es wird zu einem beträchtlichen Teil bisher unveröffentlichtes Filmmaterial gezeigt. Um 20 Uhr beginnt eine Galaveranstaltung mit Gedichtrezitationen, Musik, einer Talkrunde und Interviews.

Programm:

Filmschau und Gespräche

16:00 Begrüßung

16:10 Erich Fried – Fragmente

Unveröffentlichtes Filmmaterial, vorgestellt und kommentiert von den Filmemachern Gerhard Lampe und Roland Steiner

17:10 Filmvorführung: »Die ganze Welt soll bleiben – Erich Fried. Ein Porträt«

Dokumentarfilm, Roland Steiner, DEFA 1988, 35 Minuten

Roland Steiner und sein Team filmten Erich Fried über ein Jahr lang nicht nur zu Hause, sondern auch auf seinen Lesereisen. Es enstand ein Porträt, dessen Rohschnitt von Fried kurz vor seinem Tod noch begutachtet werden konnte.

17:50 Erich Fried – Exiles

Londoner Gespräch mit Jill Evans (Regisseurin), Klaus Fried (Filmemacher), Martin Rosenbaum, (Produzent). Das Gespräch wird auf Englisch geführt und simultan ins Deutsche übersetzt.

In dem Filmporträt erzählt Erich Fried u.a. von dem Ereignis, das den Impuls für seine sehr frühe Politisierung zum Marxisten und Antifaschisten gegeben hat - der »blutige Freitag« (am 15. Juni 1927 verübte die Polizei in Wien ein Massaker an demonstrierenden Arbeitern).

18:30 Filmvorführung: »Exiles: Erich Fried, Austrian Poet«

Dokumentarfilm, Jill Evans, BBC 1988, 60 Minuten (Englisch)

Gala

Moderation: Doreen Kähler (Schauspielerin)

Mitwirkende (in der Reihenfolge ihres ersten Auftritts):

20:00 Begrüßung

Rolf Becker (Schauspieler)

Moshé Machover (Mathematiker und Philosoph)

Chris Jarrett (Musiker)

21:15 Gespräche über Fried

Der Dichter und Künstler. Mit Susanne Schüssler (Verlag Klaus Wagenbach), Josef Haslinger (Schriftsteller), Gerhard Lampe (Literaturwissenschaftler) und Moderator Ken Merten (junge Welt)

Interventionistischer Intellektueller. Mit Rolf Becker (Schauspieler), Claudia Hahm (Dichterin) und Moderatorin Susann Witt-Stahl (Chefredakteurin Melodie & Rhythmus)

22:20 Konzert

Barbara Thalheim (Liedermacherin) mit Band (Topo Gioia, Felix-Otto Jacobi und Clemens Koch)

Rezitation

Konstantin Wecker (Liedermacher)

Änderungen vorbehalten.

Veranstaltet von:

Melodie & Rhythmus, junge Welt

Unterstützt von:

Verlag Klaus Wagenbach, Internationale Erich Fried Gesellschaft

Der Livestream ist frei zugänglich. Mit dem Kauf von Unterstützerkarten können Sie helfen, diese Kulturveranstaltung zu ermöglichen. Den Preis für eine Karte können Sie frei wählen. Je nach Kategorie erhalten Sie eine Unterstützerkarte [Ticket für 5 bis 15 Euro], eine Unterstützerkarte plus aktuelles M&R-Heft (mit Schwerpunkt zu Erich Fried) [Ticket für 16 bis 26 Euro] oder eine Unterstützerkarte plus aktuelles M&R-Heft plus Gedichtband von Erich Fried aus dem Wagenbach-Verlag [Ticket ab 26 Euro].

Unterstützerkarte kaufen: melodieundrhythmus.com/erich-fried

Unterstützen Sie die Veranstaltung mit einer Spende!