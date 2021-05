Vorhänge auf

Eineinhalb Jahr nach Beginn der coronabedingten Schließung sollen die Shows am New Yorker Broadway am 17. September wieder starten. Der Ticketverkauf für die Theaterstücke und Musicals beginne am Donnerstag, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch mit. Die Säle könnten dann wie vor der Krise mit einer Kapazität von 100 Prozent genutzt werden. »Der Broadway ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität und Wirtschaft unseres Staates, und wir freuen uns, dass die Vorhänge wieder aufgehen werden«, so Cuomo. Schon am 19. Mai dürfen Teile der Baseballstadien der Yankees und der Mets voll gefüllt sein, sofern die Besucher vollständig geimpft sind und Masken tragen. (dpa/jW)