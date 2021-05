Kohle für Rheingold

Mit rund 3,6 Millionen Euro soll die Entstehung neuer Filme gefördert werden, wie die Filmförderungsanstalt in Berlin am Mittwoch mitteilte. Darunter sind mehrere Buchverfilmungen, etwa von Joachim Meyerhoffs Erinnerungen »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war«. Die Verfilmung von Regisseurin Sonja Heiss wird mit 600.000 Euro unterstützt. Insgesamt werden 16 Filmprojekte und Drehbücher gefördert, darunter Fatih Akins neuer Film »Rheingold« über Rapper Xatar, die Romanverfilmung »Was man von hier aus sehen kann« und ein Dokumentarfilm über Regisseur Werner Herzog. (dpa/jW)