Grüner EU-Corona-Pass soll im Juni starten

Rom. Italiens Regierungschef Mario Draghi gibt sich optimistisch, dass der angekündigte EU-Corona-Pass ab Mitte Juni das Reisen erleichtern kann. Der sogenannte Grüne Pass werde in der »zweiten Juni-Hälfte voll einsetzbar sein«, sagte Draghi nach einer Videokonferenz der Tourismusminister der Gruppe der sogenannten wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (»G 20«) in Rom am Dienstag. In Italien werde ein ähnliches Dokument, das die Reisefreiheit in dem Mittelmeerland etwa für Geimpfte erhöht, ab Mitte Mai verfügbar sein.

Italien hat 2021 den Vorsitz der G-20-Runde. Deshalb hatte Rom die Konferenz der Fachminister organisiert. Mit dem Versprechen will die Gruppe ein Signal zum Neustart der von der Pandemie angeschlagenen Tourismusbranche zu geben. Der Wirtschaftszweig in der Europäischen Union setzt große Hoffnungen auf den digitalen Grünen Pass. Brüssel arbeitet an einem solchen Zertifikat. In dem Dokument sollen Impfungen, Tests und überstandene Infektionen gespeichert werden. (dpa/jW)