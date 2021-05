Starker Abschluss

München. Der FC Bayern München hat seine neunte deutsche Meisterschaft in Serie mit einem souveränen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert. Obwohl der 31. Titel nach der Niederlage von RB Leipzig bei Borussia Dortmund vor dem Anpfiff feststand, erlaubten sich die Münchner keine Nachlässigkeiten. Beim 6:0 (4:0) gegen Gladbach kam Robert Lewandowski am Samstag mit seinen Saisontreffern 37, 38 und 39 dem fast 50 Jahre alten 40-Tore-Rekord von Gerd Müller ganz nahe. An den ausstehenden zwei Spieltagen kann der 32 Jahre alte Pole Müllers Bestmarke egalisieren und sogar noch überbieten. (dpa/jW)