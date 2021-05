Weit weg vom eigenen Tor

Engler/imago images/Nordphoto Nach einer besonderen Saison: Eisbären Berlin feiern den Meistertitel (Berlin, 7.5.2021)

Es sind die Torhüter und die Stürmer, die normalerweise beim Eishockey im Mittelpunkt stehen. Eine Unmenge an starken Paraden, viele Tore oder schön abgeschlossene Spielzüge sehen spektakulär aus und sind deshalb einprägsam für die Augen der Betrachter. In den Finalspielen um die deutsche Eishockeymeisterschaft in der vergangenen Woche waren es allerdings die Verteidiger, die im Mittelpunkt standen.

Allen voran der Kapitän vom neuen (und damit wieder alleinigen) Rekordmeister der Deutschen Eishockeyliga (DEL), Eisbären Berlin. Zum achten Mal durfte Frank Hördler am Freitag abend den Pokal in der Arena in Berlin-Friedrichshain nach oben stemmen. Damit war der 36jährige an allen Erfolgen der Eisbären als Spieler beteiligt. Und das nicht unwesentlich: Nachdem die Hauptstädter das erste Spiel der »Best-of-3«-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg daheim verloren hatten, war es Hördler, der in Spiel zwei in Niedersachsen die wichtige 1:0-Führung erzielte.

Nach dem Finalsieg sprach der gebürtige Weißwasseraner, der im fränkischen Selb aufwuchs und mit 17 Jahren nach Berlin kam, beim übertragenden TV-Sender Magenta Sport dann auch von »besonderen Playoffs«, die ihm »in besonderer Erinnerung« bleiben werden. Ein Satz, der sich vor allem darauf bezog, dass die Eisbären immer Spiel eins der drei Playoffserien verloren. »Das wurde ja fast zum Motto für uns«, sagte Hördler, »Die Mannschaft hat sich jedes Mal zusammengerauft, und keiner hat den Kopf hängen lassen. Das ist ein ganz großer Charakterzug.«

Mit ihm hatten seine zwei Kokapitäne bei der Siegerehrung als erste die Hand am Pokal, der Nordamerikaner John Ramage und der Randschwarzwälder Kai Wissmann. Beide Verteidiger, natürlich. Eisbär Ryan McKiernan, ebenfalls Defender, wurde nach sieben Toren in den Playoffs zum wichtigsten Spieler gewählt.

Die Saison in der DEL war natürlich so außergewöhnlich wie in anderen Ligen auch. Bis Mitte November stand nicht fest, ob die Liga überhaupt an den Start gehen könnte. Das lag vor allem daran, dass sich im Erstliga-Eishockey über die Jahre ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das im Vergleich zu anderen Sportarten einerseits überproportional von Zuschauereinnahmen durch Tickets, Hospitality, Catering und Merchandising abhängig ist. Andererseits aber auch von Mäzenen lebt, deren Gönnerhaftigkeit pandemiebedingt einen heftigen Dämpfer bekommen hatte. Erst als intensivere Staatshilfen in Aussicht standen und die Spieler auf größere Teile ihrer Gehälter verzichteten, war klar, dass es eine Saison geben würde. Die startete dann Mitte Dezember in einem vollkommen neuen Format, eingeteilt in eine Nord- und Südgruppe. Mitte Februar erfolgte dann die Wiedervereinigung der Liga mit Spielen gegen die Teams aus der jeweils anderen Himmelsrichtung. Die Playoffs fanden im Modus »Best-of-3« statt. Pro Serie benötigten die Teams also nur zwei statt wie sonst vier Siege zum Weiterkommen bzw. zur Meisterschaft.

Neben der weitgehenden Verletzungsfreiheit war die große Qualität des Berliner Kaders am Ende entscheidend. Nationalspieler Mathias Niederberger im Tor, zwei Topimporte ersetzten einen schmerzlichen Abgang kurz vor der Saison, und hinzu kam ein Verteidigertausch während der Saison. Dazu eine ganze Reihe starker Spieler, die schon 2019/20 im Kader standen, wie zum Beispiel Spitzentalent Lukas Reichel, der zweimalige Spieler des Jahres Marcel Noebels oder Olympiasilbermedaillengewinner Jonas Müller.

Auch Müller, im Eisbären-Nachwuchs groß geworden, entspricht dem Modell, dass Cheftrainer Serge Aubin als das entscheidende für den Titelgewinn ausmachte. »Unsere Verteidigung funktioniert am besten, wenn wir weit weg sind von unserem eigenen Tor. Ich habe den Jungs immer gesagt, sie sollen ohne Angst spielen, mit Freude, und versuchen Tore zu schießen.« Die Eisbären-Verteidiger haben da besonders gut zugehört. Und durften deshalb den ersten Titel seit acht Jahren feiern.