Italiens Jagd auf »Brigate Rosse«

Stefano Rellandini/REUTERS Kampf gegen faschistische Strukturen: Veröffentlichungen der »Brigate Rosse« (Mailand, 27.3.2012)

Das antifaschistische Italien hat am Sonntag der Ermordung des Vorsitzenden der Democrazia Cristiana (DC), Aldo Moro, am 9. Mai 1978 gedacht. Der 55 Tage zuvor Entführte wurde Opfer eines von der CIA mit italienischen Komplizen inszenierten Komplotts, in dem die »Brigate Rosse« (BR) durch eingeschleuste Agenten manipuliert wurden. Die linke Untergrundorganisation war Gegnerin des von Moro mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei (PCI), Enrico Berlinguer, geschlossenen Historischen Kompromisses der Regierungszusammenarbeit.

Der Anschlag war Höhepunkt der von der CIA inszenierten »Spannungsstrategie«, der »Anni di piombo« (bleiernen Jahre), die mit allen Mitteln eine Regierung mit den Kommunisten verhindern wollte. Staatspräsident Sergio Mattarella, gedachte der über 400 Toten dieses Terrors und erinnerte in der römischen Tageszeitung La Repubblica daran, dass diese Anni di piombo die »institutionelle und soziale Stabilität unseres Landes« bedrohten, und forderte, die »vollständige Wahrheit« darüber ans Licht zu bringen.

Eine andere Sicht haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Premier Mario Draghi. Auf dessen Ersuchen entschied Paris, dass die Justizbehörden den Anträgen Roms, frühere Mitglieder der BR als auch andere radikale Linke auszuliefern, die in den 60/70er Jahren teilweise den bewaffneten Kampf gegen die faschistische Gefahr führten, nachzukommen. Die ersten neun sind bereits verhaftet worden. Nach dem Mord an Moro wurden mit der Beschuldigung, ihn verübt zu haben, in Italien unzählige Linksradikale oder als solche auch nur apostrophierte, verfolgt und in Gefängnisse geworfen. Betroffen von den Verfolgungen waren mindestens 100.000 Personen, rund 40.000 wurden angeklagt, etwa 15.000 verurteilt. Der linke Philosoph Antonio Negri wurde angeklagt, Chef der BR zu sein und die Entführung Moros organisiert zu haben.

Zahlreichen Verfolgten gewährte der damalige sozialistische Präsident François Mitterand Asyl. Auch unter seinen Nachfolgern wurden Auslieferungen abgelehnt. Insgesamt sollen es noch etwa 200 ehemals jugendliche Revolutionäre sein, die heute über 65 Jahre alt sind. Viele haben bereits lange Haftstrafen in Italien verbüßt und sollen jetzt erneut vor Gericht gezerrt werden. Unterstützt von Macron, der mit seinem neuen »Sicherheitsgesetz« die »Kriminalisierung und Unterdrückung jeglicher Form sozialer Opposition« verfolgt, male Draghi das Gespenst der Rückkehr des »roten Terrorismus« an die Wand, als »Mittel der Kontrolle und Unterdrückung jeder Bewegung des sozialen Protests, jeder Form des kollektiven Antisystemkampfes«, schrieb das kommunistische Onlineportal Contropiano vor einer Woche.

Während bürgerliche Medien von linken Terroristen schreiben, verschweigen sie, dass es die CIA war, die die Spannungsstrategie der bleiernen Jahre organisierte und dazu radikale Linke zu Terroranschlägen anstiftete oder auch selbst welche als »links« getarnt durchführte. Das Repräsentantenhaus der USA orientierte bereits 1968 alle Geheimdienste darauf, diese Kräfte stärker zu nutzen. 1970 wies der militärische Geheimdienst DIA in einem »Field Manual« (Feldhandbuch) an, Agenten in linksradikale Organisationen einzuschleusen, die Unruhen provozieren und politische Morde auslösen sollten.

Am 14. Juni 1975 enthüllte der Chefredakteur der römischen Wochenschrift Tempo, Livio Januzzi, dass die CIA in einem geheimen NATO-Stützpunkt auf Sardinien Agenten ausbildete, die BR-Mitglieder dazu anleiten sollten, wie Kommandounternehmen zur Entführung und Ermordung von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur durchzuführen sind. Nach der Entführung Moros berichtete La Repubblica am 20. März 1978, dass die fünf Männer seiner Eskorte von einem CIA-Spezialisten erschossen wurden. Der Kommandeur der geheimen NATO-Truppe »Gladio«, Gerardo Serravalle, bestätigte 1990 nicht nur das, sondern enthüllte, dass Moro zeitweise von »Gladio« auf einem Stützpunkt bei Rom versteckt worden war. Am 23. Oktober 2007 erklärte der damalige Stellvertreter Moros, Giovanni Galloni, wie Medien berichteten, dass »die USA wussten, wo Aldo Moro gefangengehalten wurde«, und dass fünf Mitglieder der BR bei seiner Entführung »nur die Kulisse bildeten«.