Überfälliger Feiertag

Hartenfelser/imago images Dem Schwur verpflichtet: Nazigegnerinnen am Ehrenmal für die Opfer des Faschismus am Sonnabend in Kassel

Bundesweit haben am Wochenende zahlreiche Menschen anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung Deutschlands vom Faschismus an Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen teilgenommen. In Düsseldorf demonstrierten mehr als 500 Menschen gegen staatliche Repression, Neonazis, Rassisten und »Querdenker«. In Leipzig stellten sich Hunderte einer neuerlichen Provokation von rund 120 »Querdenkern« entgegen, die gegen die staatlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie protestierten. Dabei kam es zu Angriffen der Rechten auf Journalistinnen und Journalisten.

Antifaschistische Gedenkkundgebungen fanden auch in Essen und Dortmund statt, wo Gewerkschaften und lokale antifaschistische Zusammenschlüsse zum Erinnern aufgerufen hatten. Am Rande der Kundgebungen von Dortmunder Antifaschisten kam es dabei zu Provokationen durch die örtliche Naziszene. Störungsfrei verlief hingegen die Kundgebung des Bündnisses »Dortmund gegen rechts« auf dem Platz der Alten Synagoge. Der diesjährige 8. Mai war Anlass, »den unter unendlichen Opfern errungenen Frieden in Europa und das Niederringen des Naziregimes zu feiern«, erinnerte Ula Richter, Sprecherin des Zusammenschlusses. »Mörderischer Rassismus und ein Raub- und Vernichtungskrieg gingen von deutschem Boden aus und wurden hier beendet«, betonte sie.

In Heidelberg nahmen rund 200 Personen an einer Demonstration unter dem Motto »Tag der Befreiung: 8. Mai muss Feiertag werden!« teil. Die übergroße Mehrheit der Gedenkveranstaltungen und Proteste waren von dieser Forderung geprägt. Vielerorts wurde in diesem Zusammenhang für die Unterstützung einer von der Holocaustüberlebenden Esther Bejarano gestarteten entsprechenden Petition geworben, die mittlerweile von mehr als 142.000 Menschen unterzeichnet worden ist. In einer Reihe von Städten wurden auch die mahnenden Worte Bejaranos aus ihrem offenen Brief aus dem vergangenen Jahr verlesen: »Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Naziparolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren.« Man wolle sich nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Attacken »in Berlin und anderswo, in Halle, wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde schützten, aber zwei Menschen ermordet wurden«, wie die bekannte Sängerin und Antifaschistin der Bundesregierung bereits im vergangenen Jahr nahegelegt hatte. Der 8. Mai als gesetzlicher Feiertag sei »überfällig seit sieben Jahrzehnten«, so Bejarano.

In einer Stellungnahme zum Sonnabend erklärten die Kovorsitzenden der Fraktion Die Linke im Bundestag, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, dass der 8. Mai »uns alle« dazu mahne, »wachsam zu bleiben und für Frieden, Freiheit und Gleichheit zu streiten«. Auch 76 Jahre nach Kriegsende gelte daher: »Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!«