Belastendes Beweisstück

Ralph Peters / imago images Polizei hält Neonazigegner von »Querdenker«-Kundgebung in Bad Cannstatt fern (16.5.2020)

Auf Demonstrationen ist die Parole oft auf Transparenten zu sehen: »Freiheit für Lina, Jo & Dy«. Alle drei Antifaaktivisten wurden im Zuge einer Repressionswelle gegen Linke im vergangenen Jahr festgenommen, weil ihnen Angriffe auf Faschisten vorgeworfen werden. Die Leipziger Studentin Lina E., gegen die der Generalbundesanwalt ermittelt, sitzt seit Anfang November 2020 in Untersuchungshaft und wartet noch auf ihren Prozess. Das Verfahren gegen die unter den Pseudonymen »Jo« und »Dy« auftretenden Antifaschisten vor dem Stuttgarter Landgericht läuft dagegen seit Mitte April. An diesem Montag ist vor der dritten Strafkammer der vierte Prozesstag angesetzt, verhandelt wird in einem Saal des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim.

Gegenstand des Verfahrens ist eine Auseinandersetzung zwischen Antifaschisten und organisierten Neonazis von »Zentrum Automobil« (ZA) auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart am 16. Mai 2020. Die Gruppen waren am Rande einer »Querdenken«-Demonstration aufeinandergetroffen. Dabei waren drei ZA-Anhänger verletzt wurden, darunter der Pressesprecher Andreas Ziegler, der längere Zeit im Koma lag (siehe jW vom 17. April). Bei der Betriebsgruppe »Zentrum Automobil« handelt es sich um eine rechte Scheingewerkschaft, die – ausgehend vom Daimler-Werk in Untertürkheim – versucht, Politik im Betrieb zu machen. Gründer ist der frühere Rechtsrockmusiker Oliver Hilburger. »Jo« und »Dy« wird vorgeworfen, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Der Vorwurf gegen »Jo«, der im Januar nach sechs Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, lautet auf versuchten Totschlag. »Dy«, der im November 2020 festgenommen wurde und nach wie vor in U-Haft sitzt, hat sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht.

Eine Zeugenaussage am dritten Verhandlungstag hatte bereits ein aufschlussreiches Detail ans Licht gebracht. Eine Frau, die mit ihrer Tochter zufällig in das Geschehen geraten war und den Verletzten erste Hilfe geleistet hatte, berichtete, der nicht mehr ansprechbare Ziegler habe einen Schlagring getragen. Dieser sei ihm von einem anderen Mann von der Hand gezogen worden, noch bevor die Polizei eintraf. »Mit dieser Aussage ist die Mär von den wehrlosen Gewerkschaftern, die überfallen worden seien, in sich zusammengebrochen«, erklärte Marius Brenner, Sprecher der Solidaritätskampagne »Antifaschismus bleibt notwendig«, am Freitag gegenüber jW.

Der Schlagring, der am Tatort gefunden worden war, war bereits am zweiten Prozesstag Thema. Auf dessen Griff hatten die Ermittler genetische Spuren von Ziegler gefunden. Zudem wurde bekannt, dass dieser am Tattag mit Schienbein- und Ellenbogenprotektoren sowie verstärkten Handschuhen gekleidet war. Dann habe er nicht – wie die beiden anderen Geschädigten – die Flucht ergriffen, sondern sei stehengeblieben. Auch das lege nahe, dass hier kein argloser Mann angegriffen wurde, so Brenner, sondern lasse vielmehr den Schluss zu, »dass er bewaffnet die Konfrontation gesucht hat«. Die beiden Angeklagten schweigen vor Gericht zu den Vorwürfen, haben jedoch über ihre Verteidiger bereits die Version der Staatsanwaltschaft zurückweisen lassen.

Für Aufsehen sorgte, dass ZA-Sprecher Ziegler zum zweiten Prozesstag seinen Nebenklageanwalt wechselte. Er wird mittlerweile vom früheren AfD-Landtagskandidaten und Freiburger Stadtrat Dubravko Mandic vertreten. Mandic falle seit Jahren als »strammer Faschist« auf, erklärte Brenner. Er lasse sich etwa mit T- Shirts von rechten Kampfsportevents ablichten und unterhalte beste Kontakte in die Neonaziszene. Der Anwalt sei zudem für »krawallige Auftritte« vor Gericht bekannt. »In diesem Verfahren ist er bisher aber mehr durch Inkompetenz aufgefallen«, sagte der Sprecher der Solidaritätskampagne.