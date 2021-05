Justiziable Schmutzwäsche

Eckhard Stengel/imago images Verfahren eingestellt: Das Landgericht Bremen verhängte am 20. April eine Geldauflage

Was einst zum »BAMF-Skandal« hochgeschrieben wurde und vor kurzem als Lachnummer endete, wächst sich jetzt zu einer handfesten Justizaffäre aus. Im Fokus: die Bremer Staatsanwaltschaft, die das vor drei Wochen sang- und klanglos eingestellte Verfahren gegen Ulrike Bremermann, die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), mit großem Aufwand betrieben hatte. Aus einem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Bremen an Bremermanns Berliner Anwalt Johannes Eisenberg, das junge Welt vorliegt, geht hervor, dass die Bremer Generalstaatsanwältin Kirsten Graalmann-Scheerer gegen vier Staatsanwälte – darunter den Leiter der Staatsanwaltschaft Bremen, Janhenning Kuhn – wegen der »Verletzung von Privatgeheimnissen« ermittelt. Sie sollen Interna über den Fall an die Presse weitergegeben haben.

In dem Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft wird bestätigt, dass die vier an einem »Hintergrundgespräch« am 15. März 2019 mit dem Zeit-Journalisten Martin Klingst teilgenommen haben. Das Brisante an dem Vorgang: Im April 2019 erschien ein Beitrag von Klingst bei Zeit online, in dem Bremermann vorverurteilt und unter Berufung auf die Bremer Staatsanwaltschaft behauptet wird, sie habe ein Verhältnis mit einem auf Asylverfahren spezialisierten Rechtsanwalt gehabt, dessen Fälle sie bearbeitete. Im Brief an Eisenberg wird bestätigt, dass an dem Gespräch mit Klingst außer Behördenchef Kuhn der in dem Verfahren ermittelnde Staatsanwalt Johannes Faust, der nach Informationen von jW inzwischen zur Generalbundesanwaltschaft befördert wurde, der Pressesprecher Staatsanwaltschaft, Frank Passade, und die Oberstaatsanwältin Claudia Helberg teilgenommen haben.

Eisenberg bezeichnete das Verhalten der Staatsanwälte in einer Mitteilung als »rechtswidrig und persönlichkeitsverletzend«. Sie hätten in dem Gespräch mit dem Zeit-Journalisten »anonym vorverurteilende und frauenfeindliche Sprüche« über seine Mandantin verbreitet. In der Folge sei als »Tatmotiv« von Ulrike Bremermann eine »einseitige emotional-libidinöse Abhängigkeit« dargestellt worden. Der Anwalt wies darauf hin, dass eine Klage seiner Mandantin Erfolg hatte, das Verwaltungsgericht Bremen verbot die Äußerungen über ihr Privatleben im Mai 2019. Eisenberg kritisierte, dass die Anzeige seiner Mandantin wegen Verletzung von Privatgeheimnissen ebenso wie mehrere Anfragen von seiner Seite von der Bremer Staatsanwaltschaft abgeblockt worden sei. Die Behörde habe Bremermanns Eingaben wie die eines »querulatorischen Störenfrieds« behandelt, habe das Verfahren eingestellt. Dagegen habe er bei der Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde erhoben.

Dass dieser Beschwerde erst abgeholfen wird, nachdem Mitte April das Verfahren gegen Ulrike Bremermann vor dem Landgericht Bremen eingestellt worden ist, ist aus Sicht des Berliner Anwalts inakzeptabel. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Staatsanwälte seien »massiv verschleppt« worden, so Eisenberg. Generalstaatsanwältin Graalmann-Scheerer erklärte vor einer Woche gegenüber der Frankfurter Rundschau, sie habe den Fall an sich gezogen, damit nicht Untergebene gegen ihre Vorgesetzten ermitteln müssten. Sie halte es für erwiesen, dass bei dem Hintergrundgespräch Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind. Die Frage sei, »wer was im einzelnen gesagt hat«.

Die Fraktion Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft hat Mitte April eine kleine Anfrage an den Senat zum »BAMF-Skandal« gerichtet, in dessen Vorbemerkung sie scharfe Kritik an Behörden und Medien formuliert. In der Anfrage wird auch nach Details zu dem »Hintergrundgespräch« gefragt. So will die Fraktion wissen, von welcher Stelle der Ermittlungsgruppe »die Aussagen über eine angebliche ›Liebesgeschichte‹ gegenüber Zeit Online getätigt« wurden. Sofia Leonidakis, Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft, erklärte in einer Mitteilung vom 3. Mai, wenn der Leiter und der Sprecher der Staatsanwaltschaft sowie zwei weitere ermittelnde Staatsanwälte »rechtswidrige Aussagen über eine Beschuldigte« gegenüber Journalisten verbreiteten, erschütterten sie »das Vertrauen in den Rechtsstaat«. Leonidakis fordert politische Konsequenzen. Die »in der Vergangenheit so redselige Staatsanwaltschaft« scheine verstummt zu sein. Sie erwarte von Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) »geeignete Maßnahmen, um dieses Vertrauen wieder herzustellen«.