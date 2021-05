Dank an alle Sowjetvölker

Sergei Bobylev/imago images/ITAR-TASS Bereit, sich Faschismus entgegenzustellen: Paradeeinheit der russischen Armee am Sonntag auf dem Roten Platz

In Moskau hat am Sonntag die traditionelle Militärparade aus Anlass des Sieges über Nazideutschland stattgefunden. Eine gute Stunde lang marschierten etwa 12.000 Soldatinnen und Soldaten über den Roten Platz, gefolgt von Panzern verschiedener Generationen und anderen Militärfahrzeugen und zum Schluss einem Überflug von 76 Hubschraubern und Kampfflugzeugen. Gezeigt wurden unter anderem auch Interkontinentalraketen vom neuen Typ »Jars« und die Luftbetankung von Langstreckenbombern der Typen »Tu-95« und »Tu-160«. Bei den Landfahrzeugen wurde nach Äußerungen russischer Journalisten besonderes Gewicht auf Luftverteidigungssysteme gelegt.

Präsident Wladimir Putin erinnerte im 80. Jahr nach dem deutschen Überfall an die Opfer, unter denen die so­wjetische Bevölkerung den Sieg über den »mordlustigen Feind« errungen habe. Der habe nicht nur die sowjetische Ordnung stürzen, sondern die Völker der UdSSR vernichten wollen. Putin würdigte die Kriegsveteranen in einer betont persönlichen Form, als »unsere Väter und Großväter, Mütter und Schwestern«. Er ehrte ausdrücklich sämtliche Nationalitäten der Sowjetunion, die »die Steppen an Wolga und Don, die Wälder von Nowgorod und die Felsen Kareliens, die Pässe des Kaukasus und die Ostseeküste« verteidigt und im Hinterland die Front mit allem Nötigen versorgt hätten. Putin versicherte, Russland stehe stets auf dem Standpunkt des Völkerrechts, werde aber seine nationalen Interessen konsequent wahrnehmen. Ohne Länder beim Namen zu nennen, verurteilte der Präsident Versuche, die faschistische Ideologie aktuell wiederzubeleben, wie es insbesondere bei Ehrungen für SS-Veteranen in der Ukraine und im Baltikum immer wieder zum Ausdruck kommt.

Neu war, dass die Militärfahrzeuge nach dem offiziellen Teil der Parade auf dem Roten Platz noch eine Runde über den Moskauer Gartenring fuhren – mit dem ausdrücklichen Ziel, der Bevölkerung Gelegenheit zu bieten, die Einheiten zu begrüßen. Hier herrschte schon eher die Atmosphäre eines Autokorsos, die Radfahrzeuge hupten, aus der Menge wurde gewinkt. Die Beteiligung, die Reporter des Moskauer Lokalfernsehsenders Moskwa24 als massenhaft beschworen, hielt sich nach den Aufnahmen jedoch in Grenzen, vielleicht auch wegen des schlechten Wetters; von Begeisterung war zumindest visuell wenig zu spüren. An der Kommentierung im Studio des Senders fiel auf, dass betont wurde, alle Teilnehmenden an der Parade seien vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden, und die Parade sei eine Art öffentlicher Rechenschaftsbericht des Verteidigungsministeriums dafür, dass die vielen Milliarden Rubel für die Modernisierung der Armee sinnvoll ausgegeben worden seien. Das deutet auf eine latent distanzierte Stimmung in der Bevölkerung hin.

Insgesamt fanden außer in Moskau auch in mehreren Dutzend anderen russischen Städten kleinere Paraden statt. Die zweitgrößte Luftschau wurde mit 45 beteiligten Maschinen in Rostow am Don veranstaltet, nicht weit von der Grenze zum Donbass.