Eine Schule für die Klasse

Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Von Anfang an kaum kommunistisch geprägt: Der Akademie der Arbeit entsprangen in der Bundesrepublik zahlreiche Arbeiteraristokraten und -bürokraten (AdA im Mai 1952)

Am 2. Mai 1921 feierlich eröffnet, begeht die älteste universitäre Bildungseinrichtung der deutschen Arbeiterbewegung ihren hundertsten Geburtstag: die »Akademie der Arbeit« in Frankfurt am Main. Sie nennt sich heute Europäische Akademie der Arbeit und befindet sich im House of Labour in der Nähe des Campus der Universität. Ihrem Selbstverständnis nach bildet sie Lohnabhängige »für ihre Aufgaben im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben aus und fördert dadurch Wissenschaft, Erziehung und Berufsbildung«.

Als sie gegründet wurde, hatte man hochfliegende Pläne mit ihr, denn sie war ein Kind der deutschen Revolution von 1918/19 – ein ungeliebtes Kind. Als 1918 der Krieg verloren war und der Kaiser abgedankt hatte, gab es für die breiten Massen Hoffnung auf bessere, demokratische und sozialistische Verhältnisse. Zugleich befand sich die Frankfurter Universität, die 1914 als Stiftung eröffnet worden war, in großen finanziellen Schwierigkeiten. Der Staat war bereit, sie zu stützen. Aber was sollte die neu gegründete Republik mit einer Hochschule, die bisher nur den Kindern der herrschenden Klasse offenstand? Befeuert wurde die Auseinandersetzung um die staatliche Finanzierung durch die Ereignisse des Kapp-Putsches im März 1920. Als Studenten den Putschversuch mit republikfeindlichen Kundgebungen unterstützten, drängten die Frankfurter Sozialdemokraten darauf, das Profil der Universität zu verändern. Sie sollte gründlich reformiert und eine »Arbeiterakademie« integriert werden. Die Gründung letzterer war also für die Universität eine Überlebensfrage.

Kein Stück Reform

Wesentlichen Anteil an der Konzeption einer »Arbeiterakademie«, wie sie anfänglich noch hieß, hatten die Sozialdemokraten Theodor Thomas und Professor Hugo Sinzheimer. Thomas war sozialdemokratischer Stadtverordnetenvorsteher und Vorsitzender der Dachdeckergewerkschaft. Sinzheimer wurde als »Vater des Arbeitsrechts« bekannt.

Die Konzeption der Akademie und ihre spätere Realisierung unterschieden sich allerdings erheblich: Ursprünglich war von 1.000 Hörern die Rede und von einer zweijährigen Ausbildung. Man plante für die »Akademie der Arbeit« (AdA), wie sie nun hieß, ein breit angelegtes Studium: der Sozialwissenschaft im weitesten Sinne, der Geschichte, Philosophie und Kunstlehre und vor allem der Politik und des Sozialismus. Für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen war vorgesehen, dass sie zum Studium zugelassen wurden.

Aber es erfolgte weder das »Stück Universitätsreform«, das sich Thomas von der Existenz der AdA versprach, noch gab es für AdA-Absolventen einen normalen Übergang zur Universität. Die reformistische Verkürzung, die schließlich übrigblieb, führte zu einem Schattendasein. Das Verhältnis zwischen Universität und AdA blieb distanziert, was von beiden Seiten erwünscht war.

Die Lehrgangsdauer betrug anfangs neuneinhalb, heute elf Monate. An einem Lehrgang nahmen in der Zeit zwischen 1921 und 1933 im Durchschnitt 64 Hörer teil, heute sind es nur noch 34. Der Frauenanteil allerdings stieg: In den 1920er Jahren besuchten nur einzelne Frauen die AdA, heute sind es immerhin 31 Prozent.

Für die Arbeiteraristokratie

Von den sozialistischen Hoffnungen auf eine »sich zur Gemeinwirtschaft umbildende kapitalistische Welt«, wie es Hugo Sinzheimer im Sommer 1920 formuliert hatte, blieb im Laufe der Entwicklung der Weimarer Republik nichts übrig. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in Sozialdemokraten und Kommunisten spiegelt sich auch in der Geschichte der Akademie wider. Der politische Kurs der AdA war von Anfang an eher sozialdemokratisch und christlich, kaum kommunistisch. Die wenigen hauptamtlichen Dozenten, die politisch links von der SPD standen, waren jeweils nur kurze Zeit an der Akademie: So der Kommunist Friedrich Schlünz, der 1921/22 an der AdA lehrte und dann wegen »Mangels an Geldmitteln« vom Preußischen Kultusminister entlassen wurde. So auch Franz Mestitz, der spätere bekannte Arbeitsrechtler der Tschechoslowakei, der 1930 AdA-Dozent wurde. Er schloss sich der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), einer linken Abspaltung der SPD, an. Daraufhin wurde sein Vertrag 1932 nicht verlängert.

Die AdA blieb der Arbeiteraristokratie verpflichtet. Sie war, wie auch die Gewerkschaften, weit entfernt von der Marxschen Einsicht, dass die Gewerkschaften ihren Zweck gänzlich verfehlen, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkung des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern.

Die KPD hatte sich schon in den ersten Jahren zum Boykott der AdA entschlossen. Die kommunistische Bergische Volksstimme sah in der AdA eine »Anstalt zum Gimpelfang unter den Proletariern sowie zur Ausbrütung tadelloser menschewistischer Gewerkschaftsfunktionäre und Stadträte«. Dennoch sind aus der AdA nicht nur sozialdemokratische Partei- und Gewerkschaftsführer hervorgegangen, sondern auch Kommunistinnen und Kommunisten.

Glauben an Wiederaufleben

Im März 1933, noch vor der Zerschlagung der Gewerkschaften, wurde die Akademie der Arbeit durch SA und Kriminalpolizei geschlossen. Die Angestellten wurden entlassen und die Hörer nach Hause geschickt, mit der Empfehlung, weitere Nachrichten der Akademie abzuwarten. Es hatte zunächst Hoffnungen gegeben, die AdA unter dem neuen, faschistischen Regime weiterzuführen. Der christlich orientierte Ernst Michel, der seit 1921 an der AdA lehrte und ihr letzter Leiter war, glaubte noch bis zum Herbst 1933 an das Wiederaufleben einer »Hochschule der Arbeit« im faschistischen Staat, wobei er allerdings, wie er formulierte, »eine gewisse Schwierigkeit in der Zusammensetzung des Lehrkörpers« voraussah.

Die NSDAP und die Deutsche Arbeitsfront ließen schließlich die Pläne für eine Weiterführung der Akademie fallen. Nicht wenige Absolventen fanden sich im antifaschistischen Widerstand, einige auch im KZ und später im Strafbataillon 999 wieder.

Erst zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Akademie der Arbeit erneut eröffnet. Nun gingen spätere bundesrepublikanische Minister, Gewerkschaftsvorsitzende, Bürgermeister und Betriebsräte aus ihr hervor. An ihre einst revolutionäre Intention erinnert nichts mehr.