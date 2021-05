Der Erinnerer

Yitzhak Arad, Holocaustüberlebender und ehemaliger Direktor der Gedenkstätte YadVashem, ist im Alter von 94 Jahren gestorben, wie die israelische Einrichtung am Donnerstag abend (Ortszeit) mitteilte. Von 1972 bis 1993 leitete Arad die Gedenkstätte zur Erinnerung an die faschistische Judenvernichtung, zuletzt war er Vizevorsitzender des Yad-Vashem-Rats. Er war 1926 als Yitzhak Rudnicki im polnischen Swieciany (heute Litauen, Svencionys) geboren worden. Seine Eltern wurden während des Zweiten Weltkriegs von Nazis getötet. Er konnte entkommen und schloss sich 1943 den sowjetischen Partisanen an. 1945 wanderte er nach Israel aus. (jW)