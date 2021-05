Heißes Erbe

Kay Nietfeld/dpa Und tschüs: Für die »Klimakanzlerin« (l.) war es am Donnerstag das letzte Mal auf der Konferenz (Berlin, 6.5.2021)

Das war er also: der Abschied der »Klimakanzlerin« von der klimapolitischen Weltbühne. Mit großen Erwartungen hatten Umwelt- und Naturschutzverbände am Donnerstag der Rede Angela Merkels (CDU) beim »Petersberger Klimadialog« gelauscht. Was waren das für Vorzeichen, unter denen ihr Auftritt stand? Sie selbst hatte das informelle Stelldichein mit drei Dutzend Ministern ausgewählter Staaten in Reaktion auf den 2009 gescheiterten Kopenhagener Klimagipfel ins Leben gerufen. Insgesamt zwölfmal gab sie das Aushängeschild einer Tagung, die im Ruf als »Impulsgeber« der jährlichen UN-Klimakonferenz steht. Zu deren 26. Auflage im November im schottischen Glasgow wird Merkel nicht mehr Regierungschefin sein. Könnte es günstigere Bedingungen dafür geben, mit einem starken Signal für eine bessere Zukunft Geschichte zu schreiben?

Von wegen: Statt Entschlossenheit und Tatkraft zu demonstrieren, enttäuschte die Bundeskanzlerin einmal mehr mit Verzagtheit und Rumgeeiere. Betrübt äußerte sich etwa Jan Kowalzig von der Entwicklungsorganisation ­Oxfam Deutschland. Merkel hätte »echte Führungsstärke« zeigen und Deutschlands Solidarität mit den von der Klimakrise schwer betroffenen Ländern unter Beweis stellen können, »aber sie hat sich weggeduckt«. Beobachter hatten gehofft, Deutschland werde seine Hilfen für ärmere Staaten in der südlichen Hemisphäre kräftig ausbauen. Bislang steuert der Bund rund vier Milliarden Euro für entsprechende Programme bei, dazu kommen Mittel in ähnlichem Umfang aus privaten Quellen. »Ich glaube, das ist ein fairer Beitrag«, befand die CDU-Politikerin. Großbritannien und die USA haben eine Verdopplung ihrer Hilfen bis 2025 angekündigt, und auch Frankreich will mehr leisten. Merkel hingegen »schleicht sich mit rhetorischen Floskeln und offenbar mit Rückendeckung des Finanzministers davon«, erklärte Kowalzig.

Immerhin konnte die Regierungschefin mit neuen, schärferen Zielen für Deutschland »glänzen«. Zu diesen wurde die Koalition allerdings erst durch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts genötigt. Binnen nur einer Woche nach dem Karlsruher Entscheid, der die bisherigen Vorgaben für in Teilen verfassungswidrig einstuft, haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) eiligst eine Novelle des Klimaschutzgesetzes erarbeitet. Statt 55 Prozent der Treibhausgase bis 2030 gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 zu reduzieren, sollen es nun 65 Prozent sein. Nach dem am Mittwoch publik gewordenen Gesetzentwurf soll außerdem die Klimaneutralität bereits 2045 und nicht erst 2050 erreicht sein. Vor allem für die Bereiche Energie und Verkehr sowie die Industrie sieht die Vorlage deutliche Einschnitte vor, was prompt den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) auf den Plan rief. Es fehle an »Konzept, Strategie und realistischer Planung, wie das für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen funktionieren soll«, beklagte am Donnerstag dessen Präsident Siegfried Russwurm. Das Reformkonzept soll nächste Woche vom Bundeskabinett behandelt werden. Dann wird man sehen, was von den »ehrgeizigen« Ansagen übrigbleibt.

Merkel jedenfalls zierte sich bei ihrer Ansprache auf virtuellem Podium nicht, mit Fortschritten zu hausieren, die ihr höchstrichterlich aufgebrummt worden waren. »Wir müssen alle heute handeln, und zwar ambitioniert«, betonte sie und heimste dafür den Applaus durch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ein. »Wir werden in den nächsten Monaten viel über das Erbe Angela Merkels reden«, schmeichelte er, aus London zugeschaltet, »über das, was Sie der Welt hinterlassen haben.« Eberhard Brandes, Geschäftsführender Vorstand der deutschen Sektion des World Wide Fund for Nature (WWF), zeigte sich weniger angetan. Nicht nur werde Deutschland seiner Verantwortung gegenüber dem globalen Süden wegen seiner »historischen Emissionen« nicht gerecht, monierte er in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Auch beim »Klimaschutz vor der Haustür ist längst nicht alles so schön«, wie es angesichts der neuen Ziele erscheine. »Wirklich feiern können wir die größere Ambition erst, wenn auch konkret etwas passiert. Und ohne umfassende Energiewende kann nichts passieren, denn alle Sektoren sind auf Erneuerbare angewiesen«, so Brandes. Deren Ausbau sei in den vergangenen Jahren eingebrochen, 2020 seien gerade einmal 6,3 Gigawatt zugebaut worden – »15 bis 20 Gigawatt wären nötig«.

Einmal mehr machte sich die Kanzlerin für eine CO2-Bepreisung stark. »Das zeigt auch der bisherige europäische Emissionshandel im Bereich der Energie«, erklärte sie. »Es bietet sich an, ihn auf weitere Sektoren wie Wärme und Verkehr auszuweiten.« Nur auf die Marktkräfte zu vertrauen reicht Costa Ricas Umweltministerin Andrea Meza Murillo allerdings nicht. »Es wäre schön, auch ein paar neue Ideen zu hören«, beschied sie nach Merkels Rede. »Neue Ideen«, so die Kanzlerin, »habe ich jetzt auch nicht einen ganzen Sack voll.«