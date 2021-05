»Was kann ich als Politikerin tun?«

jW Die 26. Ausgabe der Rosa-Luxemburg-Konferenz fand dieses Jahr in der Ladengalerie der jungen Welt in Berlin statt (9.1.2021)

Die junge Welt wird als einzige Tageszeitung in der Bundesrepublik vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Redaktion und Verlag baten dazu alle Bundestagsfraktionen um eine Stellungnahme. In Ihrer Antwort auf unsere Anfrage schreiben Sie: »Beobachtungen durch den Verfassungsschutz dürfen kein Mittel im parteipolitischen Meinungskampf sein.« Die junge Welt ist keine parteieigene Zeitung. Halten Sie die Beobachtung für legitim?

Ich habe als Abgeordnete gar nicht die Hintergrundinformationen, um zu beurteilen, ob es jetzt notwendig, legitim oder angemessen ist, irgendein Medium zu beobachten. Es spielt deshalb keine Rolle, welche Meinung ich als Politikerin dazu habe. Darauf kommt es auch überhaupt nicht an. Die Politik hat keinen Einfluss auf den Verfassungsschutz und darf den auch nicht haben. Es kommt darauf an, dass wir Bundestagsabgeordneten über die Kontrollgremien den Verfassungsschutz kontrollieren, aber nicht Einfluss nehmen auf Entscheidungen des Verfassungsschutzes. Das ist Gewaltenteilung.

Sie schrieben: »Die Beobachtung von Medien muss aufgrund der hohen grundrechtlichen Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit völlig zu Recht gut begründet sein.«

Inwiefern ist die Beobachtung der jW durch den Verfassungsschutz aus Ihrer Sicht gut begründet?

Die Begründung habe ich nicht überprüft. Das kann ich als Abgeordnete nicht. Es liegt an Ihnen als Betroffene, den Rechtsweg zu gehen und das überprüfen zu lassen.

Sehen Sie sich selbst nicht in der Pflicht, für das Grundrecht Pressefreiheit einzustehen?

Ich stehe vehement für die Presse- und Meinungsfreiheit ein. Als Politikerin muss ich auch die unterschiedlichen Rollen und die Rolle des Verfassungsschutzes anerkennen, und deswegen sage ich: Für die Beobachtung von Medien muss ein besonders hoher Standard gelten. Den verteidige ich, aber das heißt nicht, dass Medien nicht beobachtet werden können, wenn der Verfassungsschutz das gut begründen kann. Ich stehe dazu, dass wir einen Verfassungsschutz haben, der mit all seinen Stärken und Schwächen seine Rolle erfüllen muss.

Ihre Partei kritisiert regelmäßig die Lage der Pressefreiheit in Ländern wie Russland. Allerdings gehen auch in der Bundesrepublik staatliche Stellen gegen Medienhäuser vor. Weshalb ist für Sie die Beobachtung einer unabhängigen Zeitung durch den Inlandsgeheimdienst nicht kategorisch abzulehnen?

Der Verfassungsschutz hat einen Auftrag, dem kommt er nach, und das muss er gut begründen. Gerade wenn er Medien beobachtet, egal welcher Natur die sind. Und diese Begründung muss gerichtsfest sein, dafür gibt es den Rechtsweg. Wenn sie das nicht ist, dann muss der Verfassungsschutz seine Beobachtungen einstellen. Ich halte das für ein rechtsstaatliches Verfahren.

Warum hat Ihre Partei im Bundestag keine kleine Anfrage gestellt, um von der Bundesregierung eine Stellungnahme zu den Themen Verfassungsschutzbeobachtung der jungen Welt und warum der Verfassungsschutz in die Pressefreiheit eingreift, zu verlangen?

Wenn ich so eine Anfrage ans Innenministerium richte, dann kriege ich die Auskunft, sie nehmen zu der Tätigkeit des Verfassungsschutzes aus Sicherheitsgründen und Geheimnisgründen nicht Stellung, schon gar nicht in kleinen Anfragen. Dafür gibt es die Kontrollgremien. Machen Sie mir doch bitte einen Vorschlag, was ich als Politikerin tun kann? Welche Handlungsoptionen habe ich?

Und dass der Verfassungsschutz in das Thema Pressefreiheit eingreift, kann ich so nicht teilen. Der Verfassungsschutz hat vielmehr den Auftrag, die Verfassung zu schützen, die die Pressefreiheit garantiert.

Jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt ein rechtes Blatt mit genau dem gleichen Anliegen. Und beruft sich auf die Verfassung, und dann soll ich mich dafür einsetzen? Auch das mache ich nicht!