Von Poppins bis Hitchcock

Julie Andrews (85) wird für ihre Verdienste als Schauspielerin und Sängerin den Ehrenpreis des renommierten American Film Institute (AFI) für ihr Lebenswerk erhalten. Die gebürtige Britin hatte 1956 ihr Broadway-Debüt in dem Musical »My Fair Lady«. Für ihre erste Hollywoodrolle im Disney-Musical »Mary Poppins« erhielt sie 1965 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Weitere große Auftritte hatte sie in Filmen wie »The Sound of Music« und Hitchcocks »Der zerrissene Vorhang«. (dpa/jW)