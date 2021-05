NRW sammelt sich noch

In Düsseldorf soll bis 2028 ein eigenes Museum für die Geschichte Nordrhein-Westfalens entstehen. Das ­Museum wird im Behrensbau am Rheinufer neben der Staatskanzlei untergebracht, von 1946 bis 1953 Sitz der ersten Landesregierung. »Das soll eine Omnibusausstellung werden, also eine Ausstellung für alle Bevölkerungsgruppen«, sagte Präsidiumsmitglied Heinrich Theodor Grütter am Donnerstag. Man richte sich nicht an Wissenschaftler oder Spezialisten. Die Kosten für die Gestaltung der Dauerausstellung belaufen sich ­demnach auf etwa zehn Millionen Euro; sie werden vom Land getragen. Einen Vorgeschmack gibt bereits ab 26. August dieses Jahres die Jubiläumsausstellung »Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen«, die ebenfalls im Behrensbau gezeigt wird. Anschließend zieht sie in ­veränderter Form als Wanderausstellung durchs Land. Ausstellungsobjekte werden derzeit noch gesammelt.(dpa/jW)