Kampftag nachgeholt

Alkis Konstantinidis/REUTERS

In Griechenland haben Beschäftigte am Donnerstag demonstriert und gestreikt: Anlass war der Internationale Kampftag der Arbeiterbewegung am 1. Mai, der in diesem Jahr auf den Karsamstag des orthodoxen Osterfestes in Griechenland fiel und deshalb im Laufe der Woche nachgeholt wurde. Die kommunistisch orientierte Gewerkschaft PAME hielt eine Kundgebung auf dem zentralen Athener Syntagma-Platz (siehe Foto) vor dem Parlament ab. Gewerkschaftsübergreifend lautete das diesjährige Motto »Hände weg vom Achtstundentag«. (dpa/jW)