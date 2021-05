Verfahren eingestellt

Frankfurt am Main. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat das Steuerverfahren gegen die früheren DFB-Spitzenfunktionäre Reinhard Rauball und Helmut Sandrock eingestellt. Dies bestätigte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Mittwoch der dpa. Allerdings gehen die Ermittlungen gegen Reinhard Grindel, den Expräsidenten des Deutschen Fußballbundes, sowie gegen den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch, Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Generalsekretär Friedrich Curtius weiter. Ihnen wird Beteiligung an Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen vorgeworfen. (dpa/jW)