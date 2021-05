Mit Tricks durch Krise

Brendan McDermid/REUTERS Der Allianz-Aktienwert legte während der Pandemie kräftig zu

Die Hauptversammlung der Allianz SE am Mittwoch verlief entspannt. Die Jahreszahlen 2020 sind ansehnlich, der Aktienkurs entwickelt sich gut, und die Anteilseigner dürfen sich auf satte Dividenden freuen. Die Konzernführung hatte es verstanden, einen großen Teil der Krisenkosten auf die Versicherungsnehmer abzuwälzen. So kommt die Allianz bislang besser durch die Krise als jedes andere im Deutschen Aktienindex (Dax) gelistete Unternehmen.

Vorstandschef Oliver Bäte konnte den virtuell versammelten Aktionären ein operatives Ergebnis von 10,75 Milliarden Euro präsentieren, was 16,48 Euro pro Aktie entspricht. Im Vorjahr hatte sich der Gewinn noch auf 11,85 Milliarden Euro belaufen. Der überschaubare Rückgang ist für den Multi angesichts der Schwere der Krise und bestehender Rücklagen allerdings gut zu verdauen. Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 140,5 Milliarden, nach 142,4 Milliarden 2019. Bäte sprach von einem »grundsoliden Resultat«. Ohne den Coronaeffekt hätte das Ergebnis sogar den »Rekordwert im Vorjahr« überstiegen.

Auch der Aktienkurs hat sich während der Pandemie aus Sicht der Wertpapierhalter höchst erfreulich entwickelt. Kurzzeitige Einbrüche in der ersten und zweiten Pandemiewelle konnten schnell wettgemacht werden: Kostete eine Aktie des Unternehmens am 29. Oktober 2020 noch 150,10 Euro, stieg der Wert bis zum 10. November auf 191,68 Euro. Zuletzt ging das Papier, nach einer permanenten Kurssteigerung im laufenden Jahr, sogar für 218,65 Euro über die virtuelle Theke.

Zur Absicherung des Werts – und der daran gekoppelten Vergütung für das Topmanagement – hatten auch Aktienrückkäufe beigetragen. Das entsprechende Programm war bereits 2017 gestartet worden und umfasste insgesamt Rückkäufe im Wert von 8,2 Milliarden Euro. Rund 750.000 Millionen waren auf das Jahr 2020 entfallen, wodurch die Portfolios der Anteilseigner in der Krise stabilisiert werden konnten. Mittlerweile ist das Programm abgeschlossen. Branchenkenner gehen allerdings davon aus, dass es auch im laufenden Jahr zu Aktienrückkäufen kommen könnte, die den Kurs weiter nach oben treiben.

Freuen dürfen sich die Aktionäre zudem erneut über eine satte Dividende, die wie schon im Vorjahr bei 9,60 Euro pro Wertpapier liegen wird. Die Aufforderungen der Finanzbehörden, während der Krise auf Ausschüttungen zu verzichten, hatte die Konzernführung frühzeitig in den Wind geschlagen. Im Rahmen der Hauptversammlung hatten die Eigentümer dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt.

Für viele bei der Allianz Versicherte hingegen ist das Krisenjahr 2020 weitaus weniger erfreulich verlaufen. Tausende Gastronomen, die sich beim Branchenriesen gegen Betriebsschließungen abgesichert geglaubt hatten, standen am Ende mit leeren Händen oder bescheidenen »freiwilligen« Zahlungen aus München da. Der Konzern hatte im Gegensatz zu anderen Anbietern vergleichbarer Policen frühzeitig die Auffassung vertreten, dass Betriebsschließungen aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht abgedeckt sind und konnte sich damit in zahlreichen juristischen Auseinandersetzungen behaupten beziehungsweise günstige Vergleiche erzielen.

Auch für die Zukunft hat das Versicherungsunternehmen vorgesorgt. So wurden im vergangenen Herbst Änderungskündigungen an Bäckereien, Gaststätten, Hotels und andere Betriebe verschickt, die sich gegen behördlich angeordnete Schließungen versichert hatten. Durch die Neuverträge werden Pandemierisiken explizit ausgeschlossen. Wer die Änderungen nicht annimmt, für den endet der Versicherungsschutz zum nächstmöglichen Zeitpunkt gänzlich. »Wir informieren noch klarer als bisher, dass kein Versicherungsschutz für die auslösende Krankheit besteht, solange diese Krankheit von der WHO als Pandemie geführt wird«, zitierte das Portal Versicherungsbote am Mittwoch einen Sprecher des Konzerns.

Hoffnungsfroh zeigt sich die Unternehmensführung weiterhin mit Blick auf den Konzernumbau. Die Allianz will nach eigenen Angaben unter dem Label »Simplicity wins« schlanker und digitaler werden. Der Prozess soll bis Ende des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Für die Zeit danach soll ein weiteres Kürzungsprogramm aufgelegt werden. Inhalte sind noch nicht bekannt.

Vorstandschef Bäte selbst durfte sich im Rahmen der Hauptversammlung über eine zwölfprozentige Gehaltserhöhung freuen. Diese war im vergangenen Jahr aufgeschoben worden, um die verärgerten Gastronomen nicht noch mehr zu provozieren, wie Aufsichtsratschef und Bäte-Vorgänger Michael Diekmann erläuterte. Je nach Erfolg kann Bäte im laufenden Jahr nun bis zu 7,37 Millionen Euro einstreichen. Im Vorjahr lag der Vergleichswert bei 6,5 Millionen.