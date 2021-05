Kaczynskis linke Juniorpartner

imago images / Eastnews Auf einer Linie mit der PiS? Robert Biedron vom Linksbündnis »Lewica« (Warschau, 25.8.2019)

Das polnische Parlament hat am Dienstag den EU-»Wiederaufbaufonds« ratifiziert und dem Land damit den Weg zu Zahlungen aus Brüssel im Wert von knapp 60 Milliarden Euro freigemacht. Nach mehrstündiger, teils erregt geführter Debatte stimmten 290 Abgeordnete für das Paket, 33 dagegen und 133 enthielten sich – insbesondere die Fraktion der liberalen »Bürgerplattform« (PO).

Was wie eine Formalie aussieht, verbirgt einen der größeren Politkrimis in Polens jüngerer Geschichte. Denn noch vor einer Woche sah es so aus, als fehlte der rechten Regierungspartei PiS die erforderliche Mehrheit, um das Paket durchzubringen. Etwa 20 Abgeordnete aus dem Umkreis von Justizminister Zbigniew Ziobro waren nicht bereit, den »Wiederaufbaufonds« zu unterstützen: Er schwäche die Eigenständigkeit Polens gegenüber der EU, gebe dieser die Möglichkeit, dem Land »Genderideologien« und gleichgeschlechtliche Ehen aufzuzwingen und führe de facto eine gemeinsame Verschuldung aller Mitgliedstaaten ein.

Während die um die PO gruppierte liberale Opposition schon über die Chance frohlockte, PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski ohne Mehrheit dastehen zu sehen und halblaut schon die Ministerposten einer Übergangsregierung unter eigener Führung verteilte, kam alles ganz anders. Am vergangenen Freitag kündigte das Linksbündnis »Lewica« an, es werde gemeinsam mit der PiS für das Paket stimmen. Im Gegenzug machte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki der Linken eine Reihe von Zusagen: 30 Prozent der EU-Mittel sollten an Städte, Kommunen und Regionen gehen, eine Milliarde Zloty (220 Millionen Euro) zusätzlich in die von den Landkreisen betriebenen Krankenhäuser investiert und 75.000 Sozialwohnungen gebaut werden.

Die Tinte unter der Vereinbarung war allerdings noch nicht trocken, da begann die Regierung bereits, an diesen Zusagen herumzubasteln und -interpretieren. Zum Beispiel wurde schon am Wochenende bekannt, dass sie plant, den Kommunen und Regionen ihren Anteil an den EU-Mitteln überwiegend in Form von Darlehen zu gewähren, so dass diese das Geld später zurückzahlen und sich überdies zusätzlich verschulden müssen, um ihren Eigenanteil aufzubringen. Die nicht rückzahlbaren Zuschüsse dagegen will der von der PiS kontrollierte Staatssektor für sich behalten. Schon vorher war bekanntgeworden, dass aus einem anderen, von der EU unabhängigen Programm für lokale Investitionen PiS-regierte Gemeinden pro Bewohner zehnmal soviel Geld bekommen wie solche, die von der Opposition verwaltet werden.

In der Parlamentsdebatte trat als Leitredner des Linksbündnisses Adrian Zandberg von der Partei »Razem« auf. Er sprach viel darüber, dass »Europa« die Zukunftsperspektive Polens sei und dass die Linke dem Programm aus staatspolitischer Verantwortung zustimme, damit dem Land die vielen Milliarden Euro aus dem Fonds nicht entgingen. Ganz ähnlich hatte in seiner Regierungserklärung auch Ministerpräsident Morawiecki argumentiert. Wlodzimierz Czarzasty, Chef von »Lewica«, machte noch eine andere Rechnung auf: Hauptsache, das Geld sei erst einmal gesichert. Wenn die Linke in zwei Jahren an der Regierung sei, dann werde sie und nicht mehr die PiS die Mittel verteilen, um die es gestern gegangen sei.

Das ist eine gewagte Wette. Rein rechnerisch kann das parlamentarische Linksbündnis zwar argumentieren, es sei gar nicht so, dass die PiS ihre Mehrheit ihm verdanke. Die Mehrheitsschwelle liegt im Sejm bei 233 Abgeordneten, auch ohne die 46 Ja-Stimmen der Linken hätte das Paket also 244 Stimmen bekommen – 211 von der PiS, 33 von diversen Kleinparteien und Einzelabgeordneten – und wäre damit durchgekommen. Gleichwohl ist der politische Eindruck gerade unter den Sympathisanten der Linken verheerend. Mit ihrer Zustimmung zu dem EU-Paket hat es die Linkenführung geschafft, gleich zwei Segmente ihrer Kernwählerschaft zu verärgern: Die ehemaligen Angehörigen der Staatsorgane der VR Polen, denen die PiS die Renten auf ein Minimalniveau herabgesetzt hat, und die gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts protestierenden Frauengruppen. Zu beiden Themen hatte Zandberg kein Wort verloren.