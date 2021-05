Konflikt im Konsum

imago images/HMB-Media Wenig Geld und wenig Schutz für Mitarbeiter im Einzelhandel (Würzburg, 20.3.2020)

Es geht um Hunderttausende. Verdi will für die rund 513.000 sozialversicherungspflichtig und die etwa 212.000 geringfügig Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel deutlich mehr Einkommen durchsetzen: 4,5 Prozent plus 45 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dabei soll das Mindeststundenentgelt 12,50 Euro nicht unterschreiten. Das Bündel an Forderungen hatte zuvor die Tarifkommission der Gewerkschaft Anfang März beschlossen und die alten Vertragswerke zum 30. April fristgerecht gekündigt.

Auftakt der Gesprächsrunde war am Mittwoch. Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Klar war nur: Der verhandlungsführende Handelsverband Nordrhein-Westfalen (HV NRW) legte kein Angebot vor, wie eine Sprecherin am Mittwoch auf jW-Nachfrage bestätigte.

Im Vorfeld hatte Verdi Beschäftigte der Branche mobilisiert. In kleinen Delegationen zogen sie am Dienstag vor 13 regionale Geschäftsstellen des HV NRW und überreichten ihren Forderungskatalog. In Dortmund etwa. »Damit haben wir demonstriert, dass es uns ernst ist«, sagte Karsten Rupprecht, zuständiger Verdi-Sekretär, am Mittwoch gegenüber jW. Der künftige Tarifvertrag müsse allgemeinverbindlich sein, unabhängig davon, ob ein Unternehmen tarifgebunden ist oder nicht, betonte Guido Meinberger vom Verdi-Bezirk Linker Niederrhein gleichentags im jW-Gespräch. Nur so lasse sich das Lohndumping in der Branche beenden. Der Haken: Eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung (AVE) müssen beide »Sozialpartner« einvernehmlich beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales beantragen. Der Bundesarbeitsminister verfügt diese, falls, so der kryptische Vorbehalt, ein öffentliches Interesse vorliege. »Jede ablehnende Haltung der Arbeitgeber würde bei den zuvor beklatschten Einzelhandelsbeschäftigten auf völliges Unverständnis stoßen«, sagte Meinberger weiter. Und sowieso: Applaus mache nicht satt.

Der HV NRW ist das Schwergewicht in der Dachorganisation Handelsverband Deutschland (HDE). Er vertritt eigenen Angaben zufolge mehr als 100.000 Einzelhandelsbetriebe jeglicher Unternehmensform und -größe, die jährlich rund 100 Milliarden Euro Umsatz mittels der Arbeitskraft Beschäftigter generieren – und damit knapp ein Viertel des gesamtdeutschen Einzelhandelsumsatzes.

Das Krisengerede von Verbandsfunktionären gehört gewissermaßen zum Grundton. »Die Lage in der Branche ist extrem angespannt«, erklärte Steven Haarke, HDE-Geschäftsführer für Arbeit und Soziales, am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Zudem seien Tarifrunden traditionell schwierig. »Die meisten vom Lockdown betroffenen Unternehmen können eine Erhöhung der Personalkosten einfach nicht mehr verkraften«, meinte Haarke. Ein kaum verklausulierter Hinweis, warum der HV NRW ohne konkretes Angebot in die Tarifverhandlungen gegangen ist.

Von dem Geraune der Kapitalseite lässt sich die Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer nicht beeindrucken. Sie kennt Zahlen: Die Umsätze im Einzelhandel in NRW seien beispielsweise trotz der Pandemie im vergangenen Jahr real um 4,0 Prozent gestiegen, betonte sie am Tag vor der Auftaktrunde in einer Stellungnahme. Weiter heißt es darin: »Dieser Umsatzzuwachs ist keineswegs ausschließlich auf den Versand- und Internethandel zurückzuführen.« Auch der Umsatz im stationären Einzelhandel sei preisbereinigt um 2,5 Prozent gestiegen.

Ohne verhandelbares Angebot des HV NRW werden sich die Tarifgespräche rasch zuspitzen, prognostizieren Gewerkschafter. Der Organisationsgrad von Verdi sei branchenweit hoch. »Die Kolleginnen und Kollegen sind motiviert«, weiß der Dortmunder Verdianer Rupprecht. Bei den zurückliegenden Tarifkonflikten wurden die Gespräche regelmäßig durch Arbeitskampfmaßnahmen begleitet, erzählt er. »Nur so ließen sich in der Vergangenheit überdurchschnittlich hohe Tarifabschlüsse erzielen.«

Bereits am Freitag wird Rupprecht samt Mitstreitern überlegen, ob und wie auf die erste Tarifrunde zu reagieren ist. »Wir legen jetzt bestimmt nicht die Hände in den Schoß und warten einfach ergebnislose Gesprächsverläufe ab«, versicherte er. Zumal gleichfalls der Infektionsschutz für die Beschäftigten in den Filialen umgehend verbessert werden müsse. »Die Arbeitgeber handeln nach dem Motto: Umsatz geht vor Coronaschutz«, empört sich Rupprecht. Das sieht sein Verdi-Kollege Meinberger vom Niederrhein ähnlich: »Voller Einsatz im Einzelhandel muss sicher sein und belohnt werden.« Alles andere sei eine Frechheit.