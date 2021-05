Unzureichende Aufklärung kritisiert

Stefan Boness/IPON Die These »rechter Einzeltäter« wird von Die Linke in ihrem Bericht ein weiteres Mal bezweifelt

Die Landtagsfraktion der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch in Magdeburg einen eigenen Bericht zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss über den Terroranschlag auf die Synagoge von Halle (Saale) vom 9. Oktober 2019 vorgestellt. Die Aufarbeitung müsse weitergehen, so die Fraktion. Der Ausschuss, der seine Ergebnisse am 16. April veröffentlicht hatte, stand in der Kritik, zentrale Fragen zur Aufarbeitung des antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags, bei dem zwei Menschen getötet worden waren, nicht zu beantworten. »Was hat den Täter motiviert? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben zu der Tat beigetragen, und vor allen Dingen: Was sind die Konsequenzen daraus?« fragte Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, in dem Bericht. Antworten dazu seien nicht zu finden gewesen. Zudem seien im offiziellen Beschlusstext Begriffe wie »Antisemitismus«, »Rassismus« oder »rechter Terror« nicht aufgetaucht. Mit der sofortigen Festlegung, bei dem Attentäter vom Oktober 2019 handle es sich um einen völlig unabhängig von einer gesellschaftlichen Entwicklung stehenden Einzeltäter, sei die AfD nicht allein, kritisierte sie.

Die Fraktion der Linken könne der Einschätzung, »niemand habe etwas falsch gemacht«, nicht folgen. Vielmehr sei rechter und antisemitischer Terror wie in Halle die zwingende Folge der gewaltverherrlichenden Ideologie der faschistischen Rechten. Dies zeigten auch andere Anschläge und Anschlagsversuche, die Bildung rechtsterroristischer Gruppen sowie die zunehmende Bewaffnung der Szene. Angesichts des strukturellen Versagens nicht nur einzelner Sicherheitsbehörden, sondern der gesamten Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik im Umgang mit rechtem Terror stünde zu befürchten, staatliche Stellen seien weiterhin nicht richtig aufgestellt, um auf kommende rechte Gewalttaten angemessen zu reagieren. Die Linke forderte, den Anschlag in der achten Legislaturperiode weiter aufzuarbeiten sowie die Tauglichkeit der polizeilichen Instrumente zur Einschätzung von Gefährdungen und die davon abgeleiteten Notwendigkeiten zu Schutzmaßnahmen zu überprüfen.