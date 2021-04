NATO: Abzug aus Afghanistan hat begonnen

dpa / Michael Fischer Maas kommt, die NATO geht: Der BRD-Außenminister besucht deutsche Soldaten in Masar-i-Scharif (29.4.)

Kabul/Brüssel. Der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan hat nach Angaben des Kriegsbündnisses begonnen. Der ursprünglich für den 1. Mai vorgesehene Schritt sei bereits erfolgt, teilte die NATO am Donnerstag abend in Brüssel mit. Da die Sicherheit der Truppen höchste Priorität habe, würden jedoch keine Details zu der Operation mitgeteilt. Der Abzug solle in »ein paar Monaten« abgeschlossen sein. Nach offiziellen Angaben waren jüngst 2.500 US-Soldaten in Afghanistan stationiert. Darüber hinaus befinden sich auch noch rund 18.000 US-Vertragskräfte, sogenannte Contractors, in dem Land, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Die NATO hat noch rund 7.500 Soldaten im Land, darunter rund 1.100 aus Deutschland. (dpa/jW)