Nordirlands Regierungschefin kündigt Rücktritt an

Liam Mcburney/PA Wire/dpa Die unionistische Regierungschefin Nordirlands fühlt sich von London und Brüssel hintergangen (Belfast, 27. April)

Belfast. Inmitten zunehmender politischer Spannungen in der Region hat die Regierungschefin der britischen Provinz Nordirland, Arlene Foster, ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle Ende Mai als Parteichefin der DUP (Democratic Unionist Party) und einen Monat später auch als First Minister (Erste Ministerin) zurücktreten, teilte Foster am Mittwoch nachmittag mit. In den vergangenen Tagen war die Vertreterin des protestantisch-loyalistischen Lagers in Nordirland von Seiten ihrer eigenen Partei erheblich unter Druck geraten.

In ihrer Rücktrittserklärung teilte Foster erneut gegen das sogenannte Nordirland-Protokoll aus – einem Teil des »Brexit«-Deals, der Sonderregeln für Nordirland vorsieht, um eine irisch-nordirische harte Grenze auf der Insel zu vermeiden. »Das Nordirland gegen den Willen der Unionisten aufgezwungene Protokoll hat dazu beigetragen, Nordirland in letzter Zeit zu destabilisieren«, schrieb Foster. Es liege viel harte Arbeit vor der Region und ihren Nachfolgern. (dpa/jW)

Siehe auch »Reichlich politischer Sprengstoff« in der jW vom 29. April