Laschet holt Merz in sein Wahlkampfteam

Jonas Güttler/dpa Mit dem Charme einer Nagelzange: Friedrich Merz

Stuttgart. Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, will den früheren Bundestagsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (beide CDU) in sein Wahlkampfteam holen. Der Finanzmarktlobbyist Merz gehöre für Laschet »fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl«, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag abend bei einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz könne Merz entscheidend dabei helfen, die gewaltigen Herausforderungen für Deutschland nach der Corona-Pandemie nachhaltig zu meistern, erklärte Laschet. (dpa/jW)