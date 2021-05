Magnolie aus Stahl

Die US-Schauspielerin Olympia Dukakis ist am Sonnabend nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in New York City gestorben. Das bestätigte ihr Bruder auf Facebook. Dukakis wirkte in Dutzenden Filmen und TV-Serien mit, unter anderem in »Magnolien aus Stahl« (1989) und »Geliebte Aphrodite« (1995) von Woody Allen. Für ihre Rolle in der Romantikkomödie »Mondsüchtig« von Norman Jewison wurde sie 1988 mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin geehrt. Der Erfolg machte sie zu einer der führenden Charakterdarstellerinnen Hollywoods. Ihre Karriere hatte die griechischstämmige Dukakis auf den Theaterbühnen von New York begonnen. (dpa/jW)