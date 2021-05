Trauer in Israel

Amir Cohen/REUTERS

Zwei Tage nach der Massenpanik an einem Wallfahrtsort im Norden Israels, die 45 Todesopfer gefordert hatte, hat das Land am Sonntag einen nationalen Trauertag abgehalten. Am Berg Meron gedachten unter anderem Rettungssanitäter (Bild) der bei einem religiösen Fest mit 100.000 Teilnehmern am Donnerstag abend zu Tode getrampelten Jungen und Männer. Nach ersten Erkenntnissen begann die Massenpanik, als Menschen auf einer abschüssigen Rampe mit Metallboden und Trennwänden auf beiden Seiten ins Rutschen kamen. Der Polizei wird vorgeworfen, sie habe zu viele Gläubige in das abgesperrte Areal gelassen. (dpa/jW)