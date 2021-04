Freisler und die Folgen

Frankfurt am Main. Der Rückhalt für den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes (DFB), Fritz Keller, bröckelt. Auch die Vertreter der Deutschen Fußballiga (DFL) im DFB-Präsidium mit DFL-Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze haben sich wegen Kellers verbaler Entgleisung von ihm distanziert. Solche Äußerung seien »absolut inakzeptabel«, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Keller hatte seinen Vizepräsidenten Rainer Koch Medienberichten zufolge mit Nazirichter Roland Freisler verglichen. (dpa/jW)