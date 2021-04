Verleger attackieren Preispolitik der Post

imago/imagebroker Zeitschriftenverleger sehen Abobelieferung wegen Preisen der Post in Gefahr

Das Preisgebaren des Quasimonopolisten Deutsche Post AG bei der Pressezustellung hat die Zeitschriftenverleger in Rage versetzt und Rufe nach Staatseingriffen laut werden lassen. Präsidium und Hauptgeschäftsführung des Verbandes Deutscher Zeitungsverleger (VDZ) hatten die Preispolitik der Post in der Pressezustellung scharf kritisiert und dringenden politischen Handlungsbedarf angemeldet: »Wir erwarten von der Politik, dass sie die unverhältnismäßige Steigerung der Postzustellgebühren einbremst«, wurde VDZ-Vize und Burda-Vorstand Philipp Welte am Dienstag u. a. vom Fachportal dnv-online.net zitiert. »Die jährlichen Preissteigerungen für den Versand unserer Zeitschriften sind eine ganz konkrete Bedrohung für unsere Branche – vor allem für diejenigen, die sehr stark auf das Abonnement angewiesen sind.«

Welte forderte, dass die Politik die Pressezustellung über die Deutsche Post sowie auch über private Dienstleister wirtschaftlich tragbar hält. Ähnlich geriet auch der Appell von VDZ-Vize Klaus Krammer: »Ich kann nur daran appellieren, dass die Politik uns eine Infrastruktur für die Postzustellung zur Verfügung stellt, die bezahlbar ist.«

Krammer zeichnete ein trostloses Bild der Zukunft, indem er auf die Situation in einigen Ländern Osteuropas verwies. Dort hätten sich die Postgebühren innerhalb von fünf Jahren teilweise verzehnfacht. »Das hatte zur Folge, dass mehr oder weniger alle Fachzeitschriften in diesen Ländern vom Markt verschwunden sind«, so der Verleger. Dem deutschen Fachpressemarkt könnte laut Krammer ein ähnliches Schicksal drohen, wenn die Politik nicht eingreift.

Die Deutsche Post habe in den vergangenen Jahren die Preise um das Mehrfache der Inflationsrate erhöht. »In der Coronapandemie wurden die Preise in gleicher Form erhöht – im Durchschnitt sind das fünf bis sechs Prozent, für bestimmte Titel sind es sogar deutlich über zehn Prozent«, zitierte dnv-online.net VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer. Für die Branche sei das auf Dauer nicht auszuhalten. Nach Scherzers Ansicht habe die Post gegenüber Zeitschriftenverlagen Monopolcharakter, da 95 Prozent der Zeitschriftenabonnements über das Unternehmen zugestellt würden. (jW)