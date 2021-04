Für die Freien

Die Berliner Schaubühne hat zur Unterstützung freier Theaterkünstler in der Pandemie Gegenstände versteigert, darunter Requisiten, Kostüme und eine CD-Sammlung von Schauspieler Lars Eidinger. Die Auktion brachte mehr als 43.000 Euro ein, wie eine Theatersprecherin am Dienstag abend bekanntgab. Auch in vielen ihrer Theaterproduktionen seien neben den Festangestellten zahlreiche freie Künstlerinnen und Künstler eingebunden. Zwar hätten sie ihnen Ausfallhonorare gezahlt. »Aber nach einem Jahr Pandemie werden die existentiellen Nöte immer größer.« (dpa/jW)