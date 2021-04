Schnipsel und Erlöse

Bands und Musiker haben sich in die laufende Reform des Urheberrechts in Deutschland eingeschaltet. Am Dienstag ging ein offener Brief an Bundestagsabgeordnete mit Kritik an dem Gesetzentwurf, unterzeichnet von mehr als 1.000 Künstlern, darunter die Band Die Ärzte und Sänger H. P. Baxxter der Gruppe Scooter. Darin heißt es: »Geschäftsmodelle globaler Upload-Plattformen werden zum Zweck maximaler Verfügbarkeit unserer Werke geschützt, während unsere Vertriebswege mit Achselzucken torpediert werden.« Ein Kritikpunkt ist die Regelung einer Art Bagatellgrenze, wonach kleine Ausschnitte von urheberrechtlich geschützten Werken wie Musik, Videos oder Texten ohne eine Lizenz von Nutzern auf Internetplattformen hochgeladen werden dürfen. (dpa/jW)