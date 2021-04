Apartheid gegeißelt

Christian-Ditsch.de Antikoloniale Demonstration in Berlin, an der sich auch Vertreter der BDS-Bewegung beteiligten (12.10.2019)

Nachdem die US-Organisation »Human Rights Watch« (HRW) Israel im Umgang mit den Palästinensern »Verbrechen der Apartheid« vorgeworfen hat, berichtete die Deutsche Presseagentur am Mittwoch von einer Anfang der Woche verabschiedeten Erklärung der Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern. In dem dpa vorliegenden Text heißt es, die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) sei »ein zentraler Akteur des antiisraelischen Antisemitismus«. Und weiter: »Der gegen Israel gerichtete Antisemitismus ist eine zentrale Integrationsideologie für antisemitische Bewegungen in Deutschland und weltweit.« Der Debatte um »BDS und andere antisemitische Boykottkampagnen liegt häufig eine Auseinandersetzung um antisemitische Positionen zugrunde, die im Gewand einer ›Israel-Kritik‹ vorgetragen werden, dabei aber allzu oft weit über legitime Kritik an einer Regierung und deren Maßnahmen hinausgehen«, erklären die Beauftragten. Sie bedauerten, dass »die öffentliche Diskussion in den letzten Monaten diesbezüglich von gewissen Verhärtungen und Verkürzungen geprägt« gewesen sei.

Unterdessen wirft der 213 Seiten lange, in Jerusalem veröffentlichte HRW-Bericht den israelischen Behörden die »systematische Unterdrückung und unmenschliche Handlungen« gegenüber der palästinensischen Bevölkerung im besetzten Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem sowie gegenüber arabischen Israelis vor. Die Untersuchung stützt sich nach Angaben von HRW auf Fallstudien, Planungsunterlagen der Regierung und Erklärungen durch offizielle Stellen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Israel eine Politik verfolge, die darauf abziele, »die Vorherrschaft jüdischer Israelis über Palästinenser in Israel sowie in den besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten«.

Die Anschuldigungen seien »absurd und falsch«, hieß es aus dem israelischen Außenministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Die Organisation verfolge seit Jahren »eine antiisraelische Agenda«. HRW-Chef Kenneth Roth erklärte, »prominente Stimmen« hätten »jahrelang davor gewarnt, dass es nur ein kleiner Schritt hin zur Apartheid ist, wenn Israel nicht von dem eingeschlagenen Weg zur Vorherrschaft über die Palästinenser abweicht«. (dpa/AFP/jW)