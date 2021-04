Es braucht mehr als Plakate

imago images/Comsport »Kampagnen sind gut, aber man muss weiter denken« (LED-Banner beim Zweitligamatch Sankt Pauli vs. Greuther Fürth, 25.4.2021)

Mouctar Diakhaby war aufgebracht, beklagte sich empört beim Schiedsrichter. Der Innenverteidiger des FC Valencia war sich sicher, von seinem Gegenspieler Juan Cala vom FC Cádiz rassistisch beleidigt worden zu sein. Schließlich verließen Diakhaby und seine Teamkollegen den Platz – diese sollten das Spiel 24 Minuten später ohne ihn fortsetzen. Der Fall schlug Anfang April hohe Wellen. Er zeigt, dass das Thema Rassismus im Fußball allgegenwärtig bleibt.

Eine repräsentative Fan-Q-Studie im Auftrag des Sportinformationsdienstes liefert nun Ergebnisse, wonach sich das Problem sogar verschärft hat: Mehr als 40 Prozent der Befragten gaben an, dass der Rassismus im Fußball aus ihrer Sicht noch weiter zugenommen hat. Der ehemalige Bundesligaspieler Hans Sarpei findet im Gespräch mit dem sid diese Zahl »erschreckend«. Die Gesellschaft müsse noch viel mehr tun, um Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen.

Im englischen Fußball kam es im Frühjahr zu mehreren rassistischen Vorfällen, ebenso in den Topligen Spaniens und Italiens. Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München gab es Rassismusvorwürfe gegen einen Nachwuchstrainer. Und in den Unterklassen sind rassistische Ausfälle noch häufiger. Nach einer neuen Studie, die der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland in Auftrag gegeben hatte, häufen sich zudem antisemitische Vorfälle.

Eine Möglichkeit für Mannschaften, auf konkrete rassistische Vorfälle bei Spielen zu reagieren, ist, das Feld zu verlassen. Für 80 Prozent der Befragten und auch Sarpei eine gute Option, um den Unmut auszudrücken. »Aber ich glaube, es muss schon früher etwas passieren. Nicht nur die Leute, die betroffen sind, sondern auch die Mitspieler und die Fans müssen Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen«, sagt Sarpei.

Verbände wie der Deutsche Fußballbund (DFB) oder die Europäische Fußballunion (UEFA) fahren seit Jahren vor allem Medienkampagnen gegen Rassismus im Fußball. Doch dieses Engagement reicht den meisten Fußballfans nicht. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Verbände ihre Möglichkeiten im Kampf gegen den Rassismus nicht ausreichend ausnutzen. Auch Sarpei ist mit dem Vorgehen der Verbände nicht einverstanden: »Kampagnen sind gut, aber man muss weiter denken. Plakate, auf denen irgend etwas draufsteht, sind am Ende zuwenig.« Aus seiner Sicht müsse jeder »einen kleinen Schritt« gegen Rassismus gehen, um »etwas Großes« zu erreichen.

Dabei nimmt der 44jährige auch die deutschen Nationalspieler in die Pflicht: »Jeder muss bei diesem ­Thema ganz klar Kante zeigen«, sagt Sarpei. Mehr als 75 Prozent der Befragten empfinden ebenso – und fordern, dass sich die deutschen Nationalspieler noch stärker im Kampf gegen den Rassismus engagieren sollten. Nur selbst betroffene (Ex-)Nationalspieler wie Jérôme Boateng oder Antonio Rüdiger nahmen in jüngster Zeit klar Stellung, Nationaltorhüter Manuel Neuer fiel dagegen im vorigen Jahr unangenehm auf, weil er im Kroatien-Urlaub ein Lied einer faschistischen kroatischen Band grölte – und anschließend nur halbherzig abwiegelte.

Es scheint schwer zu verhindern, dass sich rassistische Vorfälle auch auf der großen Fußballbühne wiederholen. Doch es gibt Ansätze: Englische Fußballklubs führen am kommenden Wochenende einen dreitägigen Social-Media-Boykott durch, um gegen den Rassismus im Netz zu protestieren. Das könnte einer der kleinen Schritte sein.