Stau im Suezkanal

Hintergrund: Besatzung in ­Geiselhaft

Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) hat scharf kritisiert, dass die Besatzung des Containerfrachters »Ever Given« von Ägyptens Behörden quasi »als Geisel gehalten« wird: Das Schiff, das Ende März nach Havarie acht Tage lang den Suez-Kanal blockiert hatte, wird seither im Bitter-See festgehalten. Die Kanalverwaltung verlangt vom Versicherer des Schiffs, dem britischen »P & I Club«, Schadensersatz in Höhe von fast einer Milliarde Dollar.

Am 19. April ist eine Delegation der arabischen ITF-Sektion unter der Leitung ihres Koordinators Mohammed Arrachedi an Bord der »Ever Given« gegangen, um die Lage der Besatzung zu überprüfen. Die 25 indischen Seeleute werden von der »National Union of Seafarers of India« (NUSI) vertreten, die ihrerseits der ITF als globalem Gewerkschaftsbund angehört. »Wir freuen uns, der Welt mitteilen zu können, dass die Crew der ›Ever Given‹ in guter Stimmung ist«, gab Arrachedi anschließend zwar bekannt, forderte aber gemeinsam mit NUSI-Generalsekretär Abdulgani Y Serang Ägyptens Behörden auf, die Besatzung nicht länger an Bord zu halten, sondern sie gemäß ihren Heuerverträgen zu ihren Familien nach Hause reisen zu lassen.

Arrachedi betonte ausdrücklich, es seien bei dem Besuch an Bord keine Vertragsverstöße festgestellt worden; Lebensmittel seien ausreichend an Bord, und die Seeleute hätten für März die vereinbarte Heuer erhalten. ITF und NUSI unterstrichen aber, dass die Crew nicht unter dem Streit zwischen Kanalbehörde und Versicherung leiden dürfe – und sie wiesen mit Nachdruck in Umlauf befindliche Anschuldigungen zurück, die die Besatzung für Havarie und Blockade verantwortlich machten; das bedeute Rufschädigung. ITF-Vize David Heindel erinnerte in diesem Zusammenhang an das Schicksal der weltweit wegen mangelhaften Pandemiemanagements an Bord oder in Häfen festsitzenden rund 200.000 Seeleute: »Nicht noch 25 weitere!« (bi)