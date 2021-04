Die guten alten Machtverhältnisse

Albert Gea/REUTERS Der zwölfte Titel in Barcelona, da kann man schon mal untertauchen: Rafael Nadal (25.4.2021)

Vorletzte Woche hatte die europäische Sandplatzsaison beim ATP Masters 1000 in Monte Carlo möglicherweise einen kleinen Generationswechsel zu verzeichnen. Der Rekordsieger des Turniers – wer anders als Rafael Nadal, elfmal siegreich – hatte im Viertelfinale gegen einen mit bedingungsloser Aggression aufspielenden Andrej Rubljow 6:2, 4:6, 6:2 verloren. Rubljow unterlag dann im Finale freilich Stefanos Tsitsipas glatt mit 6:3, 6:3.

Bereits in der vorherigen Ausgabe des Turniers im Jahr 2019 (letztes Jahr war es wegen Corona abgesagt worden) hatte es in Monte Carlo ein Außenseiterfinale zwischen Fabio Fognini und Dusan Lajovic gegeben, was für den weiteren Verlauf der Saison dann aber praktisch nichts bedeutete.

Tsitsipas ist längst kein Außenseiter mehr. In der vergangenen Woche kam er bei Nadals Heimatturnier, dem ATP 500 in Barcelona, wieder ins Finale. Der Grieche hat neun Sandplatzmatches in Folge gewonnen. Am Sonntag traf er also im zehnten auf – Nadal. Die Machtverhältnisse sollten sich klären.

Barcelona ist für Nadal etwas Persönliches. Heimatpublikum. Und anders als in Monte Carlo wurde in Barcelona vor Publikum gespielt. Vor einem dichtgedrängten Publikum. Immerhin herrschte Maskenpflicht. Vor allem aber herrschte Nadal-Bewunderungspflicht. Auch dieses Turnier hat Nadal bereits elfmal gewonnen. Das Match gegen Tsitsipas wurde zu einer dreieinhalbstündigen Schlacht.

Im ersten Satz ging Tsitsipas mit einem frühen Break 3:1 in Führung, aber Nadal »stahl« den Satz mit 6:4. Der zweite Satz schien den gleichen Verlauf zu nehmen. Wieder führte Tsitsipas mit 3:1 und konnte das Break nicht halten. Bei 5:4 hatte Nadal seine ersten beiden Matchbälle bei Aufschlag Tsitsipas. Man bereitete sich bereits auf die Siegerehrung vor. Zu früh: Der Grieche brachte nicht nur seinen Aufschlag durch, sondern gewann den Satz schließlich im Tiebreak. Er wurde immer stärker und hatte im dritten bei 5:4 einen Matchball. Einer der Vorhandschläge, mit dem Nadal im Verlauf dieses Ballwechsels die Iniative übernahm, kratzte die Grundlinie. Nadal war nur einen knappen Zentimeter von der Niederlage entfernt gewesen, und während beide Spieler immer erschöpfter und nervöser wurden, brachte Nadal seinen zwölften Titel in Barcelona 6:4, 6:7 (6), 7:5 nach Hause.

Dieses Match hätte völlig zu Recht als das beste der laufenden Saison gelten können, wäre nicht eine Nacht zuvor beim ATP 250 in Belgrad im dortigen Halbfinale – ebenfalls mit Zuschauerpräsenz, wenn auch einer etwas spärlicheren – nicht noch Sensationelleres geschehen. In seinem Heimatturnier traf Novak Djokovic auf Aslan Karazew. Immerhin eine Revanche für das Halbfinale der Australian Open, in das der Russe bereits überaus sensationell als Qualifikant vorgestoßen war, sich gegen Djokovic aber als chancenlos erwies.

Diesmal jedoch, auf Sand in einem Match mit zwei Gewinnsätzen, das ebenfalls weit über drei Stunden dauerte, gewann Karazew 7:5, 4:6, 6:4. Karazews Widerstandsfähigkeit war außergewöhnlich. Er scheint – nach Jahren harter, kaum belohnter Arbeit – endlich in der Weltspitze angekommen. Im Finale von Belgrad wurde er dann, von der Schlacht gegen Djokovic ausgelaugt, abermals nicht belohnt. Er verlor äußerst knapp gegen Matteo Berrettini 6:1, 3:6, 7:6.

Während die ATP in Barcelona und Belgrad altmodische Sandplatzschlachten alter Kämpen vor Publikum zelebrierte, stand das WTA 500 in Stuttgart ganz im Zeichen der Virtualisierung. Ein schneller Sandplatz in der Halle mit »filmischer« Beleuchtung, keine Zuschauer, dafür eine zukunftsweisende Bildschirmerfahrung. Auf der Website des Turniers gab es nicht nur Livestreams der Matches und wertvolle Statistiken, sondern auch den Service frei wählbarer, ungewöhnlicher Kameraperspektiven für jedes Match. Zudem auch Liveübertragungen von den Trainingssessions der Spielerinnen.

Tennis als luxuriöse Bildschirmerfahrung wurde hier erfolgreich geprobt. Gute Matches gab es auch. Das bizarrste lieferte die Titelverteidigerin Petra Kvitova im Viertelfinale gegen Elina Switolina ab. Sie vergab bei 7:6, 4:1 nicht nur reihenweise Breakchancen zum 5:1, sondern auch zwei Matchbälle. Switolina gewann 6:7, 7:5, 6:2, erlebte aber im Halbfinale gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty dann das Gegenteil. Sie führte 6:4, 5:4, schlug zum Matchgewinn auf und verlor am Ende 4:6, 7:6, 6:3. Barty zog bei ihrem Turnierdebüt in Stuttgart gleich ins Finale ein. Auch dort verlor sie den ersten Satz gegen das sehr muskulöse Tennis von Aryna Sabalenka. Danach zog sich die Weißrussin offenbar eine Verletzung der Oberschenkelmuskulatur zu. Barty triumphierte so in einem eher unansehnlichen Finale 3:6, 6:0, 6:3. Die WTA aber hat seit langer Zeit wieder eine überaus konstante Nummer eins. Das so innovative wie prestigeträchtige 500er in Stuttgart ist bereits Bartys dritter Titel in dieser Saison.