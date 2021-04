Nachschlag: Erbstück

SWR/Benoît Linder Wenn man ein wenig an der Fassade kratzt, kommt auch die braune Vergangenheit zum Vorschein ...

Nach gefühlten Jahrzehnten mal wieder den »Tatort« gesehen. Klebengeblieben nach der »Tagesschau«. Da gibt es jetzt also ein Freiburger Ermittlerduo. Eine Firmenpatriarchin jedenfalls heiratet ihre russischstämmige Pflegerin und ändert zum Ärger der Angehörigen das Testament: Die Villa soll die frisch gebackene Ehefrau erhalten. Prompt stürzt die Patriarchin und stirbt kurz darauf. Hat sie jemand gestoßen? Dann kommt auch noch die zunächst verdächtigte Pflegerin unter ungeklärten Umständen ums Leben. Unversehens wird die ganze Sache politisch. Es geht um sowjetische Zwangsarbeiter, die das Unternehmen während des Krieges beschäftigte. Was hätte ein Kriminalstück über historische Verbrechen deutscher Unternehmen und deren systematische Vertuschung werden können, interessiert die Drehbuchschreiber indes erkennbar wenig. Am Ende war’s – Achtung Spoiler – die kiffende Enkelin, die den Gedanken nicht ertrug, Omas Villa nicht mehr besuchen zu können. Irgendwie fad. (brat)