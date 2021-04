Jahrhundertkatastrophe

Gleb Garanich/Reuters

Am 35. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl hat die Ukraine am Montag der Opfer gedacht. In der nach dem Unglück gegründeten Stadt Slawutitsch erinnerten die Menschen an die beim Einsatz gestorbenen Feuerwehrleute (siehe Foto). Die Explosion des Blocks vier im Atomkraftwerk Tschernobyl im April 1986 gilt als die größte Nuklearkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. In der Folge wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Es gab Tausende Tote und Verletzte. Zehntausende Menschen mussten umgesiedelt werden. (dpa/jW)