Putin bereit zu Treffen mit Selenskij

AP Photo/Alexander Zemlianichenko Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation am Mittwoch in Moskau

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS am späten Nachmittag deutscher Zeit meldete, hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag seine Bereitschaft erklärt, mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij die beiderseitigen Beziehungen zu jedem geeigneten Zeitpunkt in Moskau zu erörtern. Wenn Selenskij eine Wiederherstellung der Beziehungen zur Russischen Föderation wolle, werde Moskau das begrüßen, betonte Putin am Rande der Gespräche mit dem Präsidenten der Republik Belarus Alexander Lukaschenko. Nach Auffassung des russischen Staatsoberhaupts, hat allerdings »die gegenwärtige Führung der Ukraine in letzter Zeit sehr viele Schritte unternommen, um die russisch-ukrainischen Beziehungen zu zerstören.«

Putin fügte laut TASS hinzu, Vorschläge, die Kontaktgruppe aus Minsk zu verlegen, kämen dem Versuch gleich, einer echten Lösung der Probleme aus dem Weg zu gehen. Für die Lösung der Probleme des Donbass müsse die Führung der Ukraine mit den beiden Volksrepubliken von Donezk und Lugansk kommunizieren und erst dann mit Russland.