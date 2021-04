Bund plant 15.500 neue Stellen in »strukturschwachen« Regionen

Henning Kaiser / dpa Viele neue (Büro-)Arbeitsplätze sollen den Verlust der Braunkohle-Jobs abmildern (Keyenberg, 25.3.2021)

Berlin. Die Bundesregierung will in ökonomisch abgehängten und von Deindustrialisierung betroffenen Regionen knapp 15.500 neue Vollzeit-Arbeitsplätze schaffen. In einer Zwischenbilanz zur »Umsetzung der Maßnahmen der Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse«, die am Mittwoch im Kabinett verabschiedet wurde, heißt es, rund 4.300 dieser Arbeitsplätze seien in den kommenden zehn Jahren in den Braunkohlerevieren geplant.

Hinzu kommen den Angaben zufolge 450 Stellen in Gebieten, die im sogenannten Strukturstärkungsgesetz von 2020 aufgeführt sind. Darüber hinaus sollen den Angaben zufolge rund 6.100 Stellen in früherem DDR-Gebiet und weitere 4.600 Arbeitsplätze in »strukturschwachen« Regionen Westdeutschlands entstehen.

Zu den bereits eröffneten neuen Standorten zählen der Hauptsitz der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz und das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel. Im nordrhein-westfälischen Brühl soll eine Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung entstehen, im brandenburgischen Cottbus 2022 eine Außenstelle des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung angesiedelt werden. (dpa/jW)