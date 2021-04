Griechisch-Türkischer Militärdialog angekündigt

Str/Griechisches Verteidigungsministerium via AP/dpa Militärübung der Marine Griechenlands, Italiens, Zyperns und Frankreichs südlich der Türkei im östlichen Mittelmeer (31.8.2020)

Athen. Griechenland und die Türkei wollen künftig Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen im militärischen Bereich aufnehmen. Das teilte das griechische Verteidigungsministerium am Montag mit. Wann und wo die Militärs der beiden Seiten sich treffen sollen, blieb zunächst unklar. Deren Dialog erfolgt parallel zu den Sondierungsgesprächen, die die beiden Nachbarstaaten seit Jahresbeginn führen. Anlass ist der schwelende Streit um Rohstoffe im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis, der beide Mitgliedstaaten der NATO-Kriegsallianz im vergangenen Jahr nahe an einen militärischen Konflikt gebracht hatte. (dpa/jW)