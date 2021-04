Auch ohne Fans

München. Trotz der Zusage der Gastgeberstädte um München für EM-Partien vor Zuschauern sind nach Aussage von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auch Spiele ohne Fans weiter denkbar. »Die Behörden vor Ort entscheiden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht«, sagte der Chef der Europäischen Fußballunion (UEFA) der Welt am Sonntag. Ceferin bestritt, dass die UEFA von den Gastgeberstädten Garantien für Spiele mit Fans gefordert habe: »Was wir wollen, ist die Zusage, dass Zuschauer kommen können, wenn die Situation es erlaubt.« Die UEFA hatte München erst am Freitag als Mitgastgeber des Turniers in diesem Sommer bestätigt.(dpa/jW)