»Es liebt sich ganz gut«

imago images/Picture Point Bisher flutlichtfrei: Der Alfred-Kunze-Sportpark

Befinden Sie sich in Coronaendzeitstimmung oder ist alles pure Euphorie?

Neulich habe ich das Wort »mütend« gelernt und das trifft es ganz gut. Es ist ein ständiges Auf und Ab zwischen schlechtem politischem Management, sozialen Bedürfnissen und individuellen Entscheidungen. Die Öffnung der Ausstellung »Im Flutlicht« zum Alfred-Kunze-Sportpark im Museum der bildenden Künste Leipzig war für mich persönlich zum Beispiel sehr bewegend und emotional. Dennoch bleiben die Gedanken über das »was wäre, wenn«, schließlich sind die Besucherzahlen eingeschränkt, und auch eine klassische Vernissage durfte nicht stattfinden.

Hatte Covid Einfluss auf die Organisation und Umsetzung der Ausstellung?

In erster Linie auf die Terminfindung. Eigentlich sollte es schon im letzten November losgehen, dann Ende März, und schlussendlich kam mitten in der Vorbereitung der Anruf, dass die Ausstellung schon zehn Tage eher anfangen soll, um die zu dem Zeitpunkt noch moderaten Inzidenzen auszunutzen. Das bedeutete natürlich schlaflose Nächte. Auch leidet die Öffentlichkeitsarbeit an den derzeitigen Bedingungen.

Kann man gegenwärtig die Ausstellung besuchen? Was erwartet die Kunstfreundinnen im Museum?

Zu sehen gibt es eine Ausstellung, die zeitgenössische Kunst und die Geschichte unseres Stadions vereint. Eine Art Spieltunnel führt durch 100 Jahre Alfred-Kunze-Sportpark (AKS), und die Kunstwerke bilden den kulturellen Rahmen. Kultur, Geschichte, Politik und Sport treffen sich seit Anbeginn in unserem Sportpark, der einen einzigartigen soziokulturellen Raum darstellt. Das zu vermitteln, war mir besonders wichtig. Dafür konnten wir viele der aktuell wichtigsten zeitgenössischen Künstler der Stadt gewinnen, die uns ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt oder sie extra angefertigt haben. Daneben hatten wir durch unsere Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig einen erfahrenen Unterstützer für den historischen Teil der Ausstellung.

Dürfen nur Fans der BSG Chemie Leipzig rein, oder wenden Sie sich an alle Leipzigerinnen?

Der AKS ist ein wichtiger Teil der Leipziger Sport- und Stadtgeschichte. Entsprechend richtet sich die Ausstellung an alle Leipzigerinnen und Leipziger. Egal ob nun eher geschichts- oder kunstinteressiert oder beides.

PK Fotografie Alexander Mennicke

Wie kam es zu der Idee von »Im Flutlicht«? Der AKS ist ja bisher flutlichtfrei.

Seit einiger Zeit sammeln die Chemie-Fans Geld für den in den Ligastatuten festgeschriebenen Bau einer Flutlichtanlage. Dabei gab es unter anderem ein Benefizspiel gegen Eintracht Frankfurt und eine Zusammenarbeit mit der Band Feine Sahne Fischfilet. Ein Teil des benötigten Geldes ist bereits zusammengekommen. Der Ausstellungstitel schielt so auch auf unser großes Ziel – sicher ein Meilenstein in der Geschichte des AKS.

Wie lange läuft die Ausstellung? Was passiert mit den Kunstwerken nach Beendigung der Ausstellung?

Die Schau geht bis zum 2. Mai. Noch ist nicht klar, ob wir aufgrund der dynamischen Infektionslage eine Verlängerung bekommen oder die Kunstwerke noch einmal woanders ausstellen können. Die Werke sollen anschließend bei einer Auktion versteigert werden. Das Geld kommt der beschriebenen Aktion »Flutlicht für Leutzsch« sowie einem Bildungsprojekt eines Kooperationspartners zugute – es unterstützt bedürftige Familien bei digitalen Lernangeboten. Die Versteigerung wollen wir aber unbedingt live in unserem Stadion durchführen – daher gibt es dafür leider noch keinen Termin.

Wann kommt das Buch »100 Jahre Alfred-Kunze-Sportpark« und was steht drin?

Der Abschluss des Gesamtprojektes AKS 100 ist ein Buch über die vielfältige Geschichte des Stadions. Auch hier kommt es durch Covid-19 und durch die Fülle an neu entdecktem Material zu Verzögerungen. Manche Seiten sind schon gesetzt, manche noch nicht geschrieben. Neben einer klassischen Baugeschichte oder den größten Spielen sehen wir den AKS – wie bereits erwähnt – als soziokulturellen Raum. Insofern werden auch politische und subkulturelle Themen eine Rolle spielen, ebenso die Verbindung zum Stadtteil Leutzsch. Auch die Erfahrungsräume von Frauen im Sportpark werden erstmalig betrachtet.

Der Ball ruht in der Regionalliga Nordost. Wie leben Sie unter der Knute Covids Ihre Liebe zu Chemie Leipzig?

Die Arbeit am Buch, an der Ausstellung und anderen Teilen des Projektes gleicht einen Teil der fußballosen Zeit zweifelsohne aus. Insofern liebt es sich ganz gut. Der Stadionbesuch fehlt aber natürlich dennoch. Zumal es keine große Perspektive gibt, wann und wie es weitergehen soll. Vermutlich ohne Plan im Juli oder August.